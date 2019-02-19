Honda, İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı ve yeni Honda Civic üretiminin yapıldığı Swindon fabrikasını kapatıyor.

Japon otomobil üreticisi Honda'nın 2022 yılı itibarıyla fabrikayı kapatacağı belirtilirken, İngiltere'nin Berskhire bölgesindeki Bracknell kentinde bulunan Avrupa merkezini açık tutacağı kaydedildi. Sky News, Honda'nın Formula 1 takımının merkez olarak kullandığı Britanya üssünün de açık kalacağını söyledi.

Swindon'da bulunan Honda fabrikası, Japonların Avrupa Birliği sınırları içerisinde tek fabrikası olarak biliniyor ve yılda yaklaşık 100 bin Civic üretimi yapılıyor. Fabrika, dünyada Honda'nın hatchback Civic üretimin yapıldığı dünyadaki tek yer konumunda ve Nissan, Jaguar Land Rover ve BMW Mini'nin ardından Birleşik Krallık'taki en yüksek üretimi yapıyor.

İngiliz Parlamentosu'ndaki Kuzey Swindon milletvekili Justin Tomlinson, Honda'nın kapatma kararının şu an devam etmekte olan Brexit süreciyle tamamen ilgisiz olduğunu vurgularken, Honda'nın sedan Civic üretimi yaptığı Türkiye'deki fabrikasını da kapatmaya hazırlandığını iddia etti. Honda, 1997'den bu yana Türkiye'de üretim yapıyor

— Justin Tomlinson MP (@JustinTomlinson) February 18, 2019

Muhafazakar Parti milletvekili Tomlinson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Güney Swindon vekili Robert Buckland ile birlikte Honda yetkilileriyle görüştüğünü söyledi. Tomlinson, "Karar küresel eğilimlerle ilgili, Brexit ile değil. Avrupa piyasasına dönük tüm üretim 2021 yılında Japonya ile konsolide edilecek." ifadelerini kullandı.

HONDA: HABERLER HONDA KAYNAKLI DEĞİL

Bununla birlikte, 1 Şubat tarihinde Japonya ve AB arasında yapılan protokole göre AB tarafından ithal edilen Japon araçlara uygulanan uygulanan yüzde 10 gümrük vergisinin kademeli olarak sıfırlanması öngörülmüştü.

Otomotiv endüstrisi başta Ford olmak üzere Brexit anlaşmasının Britanya'nın AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasının sektörel açıdan "felaket" olabileceğini vurgulamış ve yüzlerce çalışana yönelik bir işten çıkarma paketi üzerinde çalışıyordu. Ada'nın en büyük otomobil üreticisi JLR de ocak ayında yaptığı açıklamada satışlardaki yavaşlamadan kaynaklı olarak 4500 kişiyi işten çıkarabileceğini duyurmuştu.

İngiliz Auto Express'e bir açıklama yapan Honda "Spekülasyonlarla ilgili şu aşamada bir yorum yapamıyoruz. Ortaklarımıza olan mesuliyetimizi çok ciddiye alıyor ve önemli gelişmeleri ilk onlarla paylaşacağız." demekle yetindi.

Honda'nın Tokyo merkezindeki şirket sözcüsü Teruhiko Tatebe ise Bloomberg Haber Ajansı'na medyadaki haberlerin kaynağının Honda olmadığını söyledi ve başka bir açıklama yapamayacağını söyledi.

Reuters ise Honda'nın faaliyet yapısındaki değişiklikler hakkında TSİ 11:00'da bir basın toplantısı düzenleneceğini ve toplantıya Honda CEO'su Takahiro Hachigo'nun da katılacağını duyurdu