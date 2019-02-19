Honda, İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı ve yeni Honda Civic üretiminin yapıldığı Swindon fabrikasını kapatıyor.
Japon otomobil üreticisi Honda'nın 2022 yılı itibarıyla fabrikayı kapatacağı belirtilirken, İngiltere'nin Berskhire bölgesindeki Bracknell kentinde bulunan Avrupa merkezini açık tutacağı kaydedildi. Sky News, Honda'nın Formula 1 takımının merkez olarak kullandığı Britanya üssünün de açık kalacağını söyledi.
Swindon'da bulunan Honda fabrikası, Japonların Avrupa Birliği sınırları içerisinde tek fabrikası olarak biliniyor ve yılda yaklaşık 100 bin Civic üretimi yapılıyor. Fabrika, dünyada Honda'nın hatchback Civic üretimin yapıldığı dünyadaki tek yer konumunda ve Nissan, Jaguar Land Rover ve BMW Mini'nin ardından Birleşik Krallık'taki en yüksek üretimi yapıyor.
İngiliz Parlamentosu'ndaki Kuzey Swindon milletvekili Justin Tomlinson, Honda'nın kapatma kararının şu an devam etmekte olan Brexit süreciyle tamamen ilgisiz olduğunu vurgularken, Honda'nın sedan Civic üretimi yaptığı Türkiye'deki fabrikasını da kapatmaya hazırlandığını iddia etti. Honda, 1997'den bu yana Türkiye'de üretim yapıyor
— Justin Tomlinson MP (@JustinTomlinson) February 18, 2019
Muhafazakar Parti milletvekili Tomlinson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Güney Swindon vekili Robert Buckland ile birlikte Honda yetkilileriyle görüştüğünü söyledi. Tomlinson, "Karar küresel eğilimlerle ilgili, Brexit ile değil. Avrupa piyasasına dönük tüm üretim 2021 yılında Japonya ile konsolide edilecek." ifadelerini kullandı.
HONDA: HABERLER HONDA KAYNAKLI DEĞİL
Bununla birlikte, 1 Şubat tarihinde Japonya ve AB arasında yapılan protokole göre AB tarafından ithal edilen Japon araçlara uygulanan uygulanan yüzde 10 gümrük vergisinin kademeli olarak sıfırlanması öngörülmüştü.
Otomotiv endüstrisi başta Ford olmak üzere Brexit anlaşmasının Britanya'nın AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasının sektörel açıdan "felaket" olabileceğini vurgulamış ve yüzlerce çalışana yönelik bir işten çıkarma paketi üzerinde çalışıyordu. Ada'nın en büyük otomobil üreticisi JLR de ocak ayında yaptığı açıklamada satışlardaki yavaşlamadan kaynaklı olarak 4500 kişiyi işten çıkarabileceğini duyurmuştu.
İngiliz Auto Express'e bir açıklama yapan Honda "Spekülasyonlarla ilgili şu aşamada bir yorum yapamıyoruz. Ortaklarımıza olan mesuliyetimizi çok ciddiye alıyor ve önemli gelişmeleri ilk onlarla paylaşacağız." demekle yetindi.
Honda'nın Tokyo merkezindeki şirket sözcüsü Teruhiko Tatebe ise Bloomberg Haber Ajansı'na medyadaki haberlerin kaynağının Honda olmadığını söyledi ve başka bir açıklama yapamayacağını söyledi.
Reuters ise Honda'nın faaliyet yapısındaki değişiklikler hakkında TSİ 11:00'da bir basın toplantısı düzenleneceğini ve toplantıya Honda CEO'su Takahiro Hachigo'nun da katılacağını duyurdu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.