İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
İstanbul Pendik'te yaşayan 30 yaşındaki Nazlı Duman, sevgilisi Emrah Bolat tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrasında Emrah Bolat kendini asarak hayatına son verdi. Nazlı Duman'ın, 9 yaşındaki çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
İstanbul'da kan donduran olay, sabah erken saatlerde Pendik'te Yayalar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
ÖNCE TARTIŞMA YAŞANDI
DHA'da yer alan habere göre özel bir hastanede santral görevlisi olarak çalışan Nazlı Duman (30), sevgilisi Emrah Bolat ile tartışmaya başladı.
BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Bolat, Nazlı Duman'ın boğazını bıçakla kesti. Boğazı kesilen Nazlı Duman kanlar içerisinde yere yığılırken, Emrah Bolat kendisini asarak hayatına son verdi.
ANNESİ KORKUNÇ MANZARAYI GÖRDÜ
Nazlı Duman'ın annesi kızından haber alamaması üzerine siteye geldi. Kızının oturduğu daireye giren anne korkunç manzara ile karşılaştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ALMIŞ
Ekipler siteye gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede Nazlı Duman'ın çok sayıda bıçak darbesi aldığı, öldürücü darbenin ise boğazının kesilerek yapıldığı görüldü.
OLAY ANINDA ÇOCUĞU DA EVDEYMİŞ
Bütün bu olaylar yaşanırken Nazlı Duman'ın 9 yaşındaki çocuğunun evde olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam edildi.