Yargıtay, ev sahibinden yazılı izin alınmadan yapılan masrafın kiracıya ait olduğuna karar verdi.
Kiraladığı daireye yaptığı masrafları alamayan mağdur kiracı, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu.
Davacı, kiracının kiralanana yaptığı faydalı ve zorunlu masrafların yapıldığı tarih itibariyle belirlenecek değerinden yıpranma payı düşülmek suretiyle elde edilecek değeri isteme hakkı olduğunu öne sürdü.
Mahkeme, taşınmazın tapu kaydında mesken olduğu ve yasaya aykırı olarak taşınmazın davacı tarafından iş yeri olarak kullanıldığına dikkat çekti. Davacının zararını ispat için hiçbir delil sunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Yargıtay, kararı bozunca dosya yeniden mahkemenin önüne geldi.
Mahkeme, ilk kararında direndi. Devreye giren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire, kiracının yaptığı faydalı masrafların, vekaletsiz iş görme hükmüne göre isteneceğine hükmetti. Sözleşme ile davalı kiraya veren tarafından mesken niteliğindeki taşınmaz ofis olarak kullanılmak üzere davacı kiracıya kiralandığı vurgulandı.
Kararda şöyle denildi:
"Sözleşmenin özel şartlar bölümü 3. maddesinde, 'Kiralanan kiracı tarafından hasarsız ve temiz hiç kullanılmamış teslim alınmış olup, herhangi bir dekorasyon işi kiralayandan yazılı izni alınarak bedeli kendilerine ait olmak üzere kiracı tarafından yapılacaktır.' hükmü kararlaştırılmıştır. Tarafların özgür iradesi ile kararlaştırılan bu şart geçerli olup tarafları bağlar. Davacı kiracı, kira sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra taşınmazı kiralama amacına uygun hale getirmek ve kullanabilmek amacıyla birtakım onarım, tamirat ve iyileştirmeler yapmıştır. Ofis mobilyaları alıp tabela masrafı yaptığını ancak site yönetimin açtığı tahliye davası sonucunda mahkemenin davanın kabulü ile iş yeri olarak kullanılan dava konusu taşınmazın eski hale dönüştürülerek mesken olarak kullanılmasına bu olmadığı takdirde davalının dava konusu taşınmazın tahliyesine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Kural olarak, sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı durumda, kiracı tarafından kiralanana yapılan faydalı ve zorunlu imalat bedellerinin dava tarihi itibarıyla uygulanması gereken vekaletsiz iş görme ve sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre kiraya verenden istenmesi mümkündür. Somut olayda; taraflar arasında akdedilen bir yıl süreli kira sözleşmesinin özel şartlar bölümü 3. maddesinde, taşınmaza yapılacak herhangi bir dekorasyon işinin kiralayandan yazılı izni alınarak ve bedeli kiracıya ait olmak üzere kiracı tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Bu durum karşısında davacı kiracının kira sözleşmesine dayanarak vekaletsiz iş görme kapsamında kiralanana yaptığı imalat bedellerini isteyemez. Buna rağmen, davacı kiracının taşınmaza yaptığı faydalı masrafları isteyebileceği gerekçesiyle kararın bozma nedeni yapılmasının hatalı olduğu bu defaki incelemeden anlaşılmakla, yerinde bulunmayan davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir"
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