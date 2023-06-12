Taksim'de dehşet! 4 gaspçı Rus turisti öldürdü!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk ile gaspçı olduğu belirtilen 4 kişi arasında kavga çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti. Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahale yapmaya çalıştık" dedi.

EMNİYET: SATAŞMA SONRASI KAVGA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ise olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Olayla ilgili inceleme neticesinde, şüpheliler ile Rus turistin sataşması sonucu tartışma yaşandığı, devamında olayın gerçekleştiği anlaşılmış, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.Y. ve U.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. Diğer şüphelileri ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.