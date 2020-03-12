Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu kararın ne zaman hayata geçeceğiyle ilgili olarak ise "Şu anda Spor Bakanımız da toplantıdaydı. Kendisi de Futbol Federasyonu ve ilgililerle görüşecek. Bu hafta sonu itibarıyla başlaması önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den konuya ilişkin bir açıklama geldi!

Habertürk Yazarı İbrahim Yıldız'a konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Yapılan açıklamaları hepimiz dinledik. Burada önemli olan insan sağlığı. Bu nedenle de alınan karara uyacağız. Cuma gününden itibaren tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Açıklama çok net. Erteleme ise şu an için söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Buna göre Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde seyirci bulunmayacak!

DERBİLER SEYİRCİSİZ OLACAK!

Bu karar gereğince Süper Lig'e erteleme gelmemesi durumunda ligin 32. haftasında kadar, TFF 1. Lig'in 34. haftasına kadar tüm maçlar seyircisiz olacak. Öte yandan Süper Lig'in 26. haftadaki Trabzonspor - Başakşehir, 29. haftadaki Başakşehir - Galatasaray, 30. haftadaki Galatasaray - Trabzonspor müsabakaları da seyircisiz oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI DA ETKİLENİYOR

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki rövanş maçları da seyircisiz oynanacak. 21 Nisan Salı günündeki Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakası ve 22 Nisan Çarşamba günündeki Alanyaspor - Antalyaspor mücadelesinde de seyirci bulunmayacak!

PASSOLIG: BU HAFTA SONUNDAKİ MAÇLARIN BİLET TUTARLARI İADE EDİLECEK

Passolig'den de seyircisiz oynama kararına ilişkin olarak bir açıklama geldi ve Süper Lig ile TFF 1. Lig'dek bu hafta sonu oynanacak maçların biletlerinin iade edileceği belirtildi. Passolig'den yapılan açıklamada "Devlet yetkililerimiz tarafından alınan karar gereği nisan ayı sonuna kadar oynanacak tüm müsabakalar seyircisiz olacaktır. Bu hafta sonu oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarına bilet satın almış seyircilerin bilet tutarları, 10 iş günü içerisinde Passolig kartlarına iade edilecektir" ifadeleri yer aldı.