TIR ve hafif ticari araç çarpıştı! Feci kaza: 4 ölü!

DHA'da yer alan habere göre hafif ticari araçtaki Nurettin Üstev ile Orhan Bayram, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Zafer Üstev, M.K. ve S.E. ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Zafer Üstev ve M.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.