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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: TIR ve hafif ticari araç çarpıştı! Feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı! - Şırnak haberleri
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TIR ve hafif ticari araç çarpıştı! Feci kaza: 4 ölü!

Şırnak'ta, TIR ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberler: TIR ve hafif ticari araç çarpıştı! Feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı! - Şırnak haberleri
DHA

Şırnak'ta kaza, öğle saatlerinde Cizre- Silopi yolunda meydana geldi. K.Ç.'nin kullandığı TIR ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre hafif ticari araçtaki Nurettin Üstev ile Orhan Bayram, kaza yerinde hayatını kaybetti.

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar Zafer Üstev, M.K. ve S.E. ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Zafer Üstev ve M.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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