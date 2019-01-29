Toyota, dün Sakarya' fabrikasında gerçekleştirdiği yeni Toyota Corolla tanıtımının ardından tüm binek modellerinde dizel motor seçeneğini kaldıracağını açıkladı. Toyota, yeni Corolla da dahil olmak üzere dizel yerine benzinli veya hibrit seçeneklerini sunacak.

Dünya genelinde toksik atıkları nedeniyle dizel araçlara eğilimin azaldığı belirtilirken, araştırmalara göre her 100 kişiden 34’ü hibrit araç istiyor. Toyota, 2018 yılında Avrupa'da dizel satışına da son vermişti.

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un açıklamalarına göre Avrupa’da dizel satışları yüzde 30’lara düştü. Türkiye’de de 2015’te 61.7 olan dizelin payı, 2016’da 61.5’e, 2017’de ise 60.67’ye geriledi.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2018 sonunda dizel otomobil satışları pazardaki düşüşe paralel olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı.

Bu dönemde 282 bin 497 adet dizel otomobil satıldı. Avrupa’da dizelin payını çok hızlı bir şekilde elektrikli ve hibrit otomobiller alıyor.

Türkiye’de ise elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik vergi teşvikleri olsa da talep beklentilerin çok altında seyrediyor. 2018 sonunda Türkiye’de 155 adet elektrikli ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Buna rağmen iç pazarda Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak özellikle hibrit (hem benzinli hem elektrikli motor) otomobiller konusunda ciddi yatırımlar yapılıyor.

Hibrit motorlu versiyonlarımız vergi teşviki kapsamında yer alıyor. Bu bizim elimizi biraz rahatlatıyor. Bunun avantajını kullanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü insanlar hibriti öğrendikçe dizel almayı çok anlamlı bulmuyor. Vergi teşviki olduğu için fiyatlar kıyasladığımda hibritler makul seviyeye gelmiş oluyor. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2016'da üretime başlayan hibrit teknolojisi SUV modelinin ardından, Corolla'nın hibrit modelinin de Türkiye'de üretilmeye başlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, diğer firmaların da benzer açılımları olduğunu, bu çabaları desteklemek için hibrit otomobillere vergi avantajları sağlandığını, yüzde 50'ye varan tasarruf oranıyla çalışan hibrit araçlar için yüzde 50'yi bulan vergi indirimleri getirildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hibrit ve elektrikli otomobil üretimine yatırım yapan mevcut firmaları da desteklediklerini belirterek, kapalı mekanlarda sigaranın insanlara verdiği zarar neyse, açık havada dizel atıklarının insan sağlığına verdiği zararın da, aşağı yukarı aynı olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Fuat Oktay, Türkiye'nin ise kullandığı akaryakıtın neredeyse tamamına yakınını ithal eden bir ülke olarak, bu gelişmeleri yakından takip etmek durumunda bulunduğunu kaydetti.

Hibrit araçlara ilginin arttığı konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "2 yıl önce Türkiye’de ‘Hibrit alırım’ diyenlerin oranı yüzde 2 iken, bugün yüzde 34’e çıktı” dedi.

ÖTV kolaylıkları en büyük etkenlerden

Hibrit tercihinin çok ciddi oranda arttığını söyleyen Haydar, “Bu dünyada da böyle. Biz de çok avantajlıyız. Çünkü bizim toplumumuz yeni teknolojilere çok hızlı adapte oluyor. Hibrit motorlu versiyonlarımız vergi teşviki kapsamında yer alıyor. Bu bizim elimizi biraz rahatlatıyor. Bunun avantajını kullanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü insanlar hibriti öğrendikçe dizel almayı çok anlamlı bulmuyor. Vergi teşviki olduğu için fiyatlar kıyasladığımda hibritler makul seviyeye gelmiş oluyor. O zaman neden hibrit olmasın demeye başlıyorlar. Tabi bir de ilave olarak pazara iddialı 4-5 yeni model gelince bu tercihler artacaktır” diye konuştu.

Hibrit araçların tercih edilmesindeki nedenlerden biri de ÖTV’de sağlanan kolaylıklar ile oluşan fiyat avantajları. Hali hazırda uygulanan yüzde 40 civarındaki ÖTV teşvikleri bu araçlara yönelimi daha da artırıyor. Söz konusu teşvikle beraber 250 bin TL değerinde bulunan bir araç, 141 bin TL’ye satın alınabiliyor.





