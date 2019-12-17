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HaberlerGündemSon dakika haberleri... Çobanların koyun otlatma kavgası cinayetle bitti

Çobanların koyun otlatma kavgası cinayetle bitti

Konya'nın Altınekin ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki merada, Afganistan uyruklu iki çoban arasında koyun otlatma tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gulle M. av tüfeğiyle vuruldu. Gulle M. olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Mohammad T. aranıyor

konya koyun otlatma cinayeti
HABERTURK.COM

Konya'da Afganistan uyruklu iki çoban arasında çıkan koyun otlatma tartışması cinayetle sonlandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'nın Altınekin ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki merada, çobanlık yapan Afganistan uyruklu 40 yaşındaki Mohammad T., ile soydaşı 44 yaşındaki Gulle M. arasında koyun otlatma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mohammad T., av tüfeğiyle Gulle M.'ye ateş açtı. Ağır yaralanan çoban Gulle M., olay yerine çağrıların 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli Mohammad T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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