Konya'da Afganistan uyruklu iki çoban arasında çıkan koyun otlatma tartışması cinayetle sonlandı.
Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'nın Altınekin ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki merada, çobanlık yapan Afganistan uyruklu 40 yaşındaki Mohammad T., ile soydaşı 44 yaşındaki Gulle M. arasında koyun otlatma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mohammad T., av tüfeğiyle Gulle M.'ye ateş açtı. Ağır yaralanan çoban Gulle M., olay yerine çağrıların 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli Mohammad T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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