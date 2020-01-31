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Genç kız 7 yıldır kayıptı, töre cinayeti çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2013 yılından beridir kaybolan 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç kızın, töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kayıp genç kız olayını 7 yıl sonra aydınlatan Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışmada, A.Ç.'nin babası ve akrabaları tarafından alınan kararla ateşli silahla öldürülüp, cesedinin kaybedildiği belirlendi. Baba ve akrabaları operasyonla gözaltına alındı

mardin töre kadın cinayeti
İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2013 yılından beridir kayıp olan 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç kızın, babası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay 3 Ocak 2013 yılında Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; 17 yaşındaki A.Ç.'nin kaybolmasına ilişkin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

BİR YIL ÖNCE AİLESİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

2012 yılında tanıştığı bir erkek tarafından evlenmek vaadiyle kandırılan A.Ç.'nin, durumu öğrenen ailesinin kendisine zarar verilebileceği ve öldürülebileceği endişesiyle şikâyetçi olduktan sonra sığınma evine yerleştirildi. A.Ç., bir ay burada kaldıktan sonra kendi isteği ile mahkemece babası M.F.Ç.'ye teslim edildi. Ardından A.Ç., babası ve kardeşleri ile birlikte yurt dışına çıkış yaptı.

A.Ç.'nin yurt dışına çıktıktan bir süre sonra tanıştığı Suriyeli bir şahısla kaçtığı öğrenildi. Baba M.F.Ç.'nin, bu olay üzerine kızını kaçtığı yerden alıp, diğer çocuklarını yurt dışında bırakarak kızı A.Ç ile birlikte Türkiye ye geri döndüğü bilgisine ulaşıldı. Ardından da A.Ç. kayıplara karıştı.

BABASI VE AKRABALARI KARAR ALMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, yıllardır kayıp olarak aranan A.Ç.'nin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Ekiplerine yürüttüğü çalışmada, A.Ç.'nin babası M.F.Ç. ile birlikte Türkiye'ye giriş yaptıktan bir gün sonra babası ve babasının akrabaları tarafından alınan karar üzerine ateşli silahla öldürüldüğü ve cesedinin ortadan kaybedildiği belirlendi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden baba M.F.Ç., İ.Ç. ve İ.Ç. isimli 3 şahsın 'tasarlayarak, töre saikiyle kasten öldürme' suçundan tutuklandığı, M.Ç.'nin ise adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.

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