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HaberlerDünyaSon dakika haberleri! İspanya, İran ve İngiltere'de günlük koronavirüs bilançosu!
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İspanya, İran ve İngiltere'de günlük koronavirüs bilançosu!

Son dakika... İspanya'da 5 gündür düşüşe geçen can kaybı sayılarındaki düşüş trendi son 24 saatte bozuldu. Dün 637 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son 24 saatte 744 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkedeki toplam ölü sayısı 13 bin 798'e yükseldi. İngiltere'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 159'a yükseldi.

ispanya
HABERTURK.COM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 786 artarak, 6 bin 159 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 6 test yapıldı ve toplam test sayısı 213 bin 181'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 görülen vaka sayısı da 3 bin 634 artışla, 55 bin 242'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 786 artarak, 6 bin 159'a ulaştı.

Ölü sayısındaki bu artış, günlük bazda şimdiye dek kayda geçen en yüksek rakam oldu.

Bugünkü sayılara İngiltere'nin Manchester ve Leeds kentleri ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi.

Daha önce günlük ölü sayısı 4 Nisan'da 708 ile rekor kırmış, dün ise 439 olarak açıklanmıştı.

İSPANYA'DA 5 GÜNLÜK DÜŞÜŞ SONA ERDİ

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da son 24 saatin bilançosu açıklandı.

Son günlerde düşüşe geçen ölüm sayılarındaki 5 günlük düşüş sona ererken, son 24 saatte 744 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dün bu rakam 637'ydi.

Ülkedeki toplam can kaybı sayısı 13 bin 798'e yükseldi.

İspanya'da tespit edilen toplam vaka sayısı ise 135 bin 32'den 140 bin 510'a yükseldi.

İRAN'DA SON DURUM

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.

Ülkede toplam tespit edilen vaka sayısının ise 62 bini aştığı belirtildi.

İRAN'DA 11 MİLLETVEKİLİ DAHA POZİTİF ÇIKTI

İran'da 11 milletvekilinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Rıza Tabeş, milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

"Milletvekillerinden 11'inin test sonuçları pozitif olarak açıklandı." ifadesini kullanan Tabeş, henüz tüm test sonuçlarının açıklanmadığını ancak 50 vekilin testlerinin pozitif çıkabileceğini söyledi.

İran'da 3 bin 700'den fazla kişinin ölümüne yol açan salgında daha önce de 23 milletvekiline Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Tahran Milletvekili Fatma Rehber, 7 Mart'ta virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı bildirilmişti. 

 

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