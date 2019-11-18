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HaberlerMagazinSON DAKİKA! Hazal Kaya Ali Atay çiftinin bebekleri dünyaya geldi!

Hazal Kaya Ali Atay çiftinin bebekleri dünyaya geldi!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi bugün kucağına aldı.

Hazal Kaya

Ünlü oyuncular Ali Atay ile Hazal Kaya çiftinin bebekleri Fikret Ali dünyaya gözlerini açtı. Hazal Kaya, Fulya'daki özel bir hastanede doğum yaptı.

6 yıldır beraber olan çift, 7 Şubat tarihinde nikah masasına oturmuştu.

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