Ünlü oyuncular Ali Atay ile Hazal Kaya çiftinin bebekleri Fikret Ali dünyaya gözlerini açtı. Hazal Kaya, Fulya'daki özel bir hastanede doğum yaptı.
6 yıldır beraber olan çift, 7 Şubat tarihinde nikah masasına oturmuştu.
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