Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı birimlerini Ankara'dan İstanbul'a taşıyacağı iddia edildi. Reuters haber ajansının üç kaynağa dayandırdığı habere göre bu karar İstanbul'u bir finans merkezi yapmaya dönük adımlara destek olarak alındı.

Kaynaklara göre, ilk etapta Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü taşınacak.

Planlar doğrultusunda bakanlık bünyesindeki Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün de bakanlıktan ayrılarak kurumdan bağımsız bir denetim ve düzenleme otoritesine dönüştürüleceği iddia edildi.

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ve SPK (Sermaye Piyasaları Kurulu) gibi düzenleyici kurumlar ile bazı kamu bankaları da daha önce İstanbul'a taşınmıştı.

Konuya yakın bir kaynak, "Maliye Bakanlığı'ndan bu doğrultuda çalışması istendi. Konu istişare ediliyor. Amaç İstanbul'un bir finans merkezini olmasına destek vermek." dedi. Bir başka kaynak ise Reuters'a "Daha fazla birimin de taşınması için görüşmeler olabilir." dedi.

Bakanlık ise henüz bir yorumda bulunmadı.