Hotiç konkordato ilan etti. 1938 yılında Salih Hotiç tarafından kurulan firmadan yapılan açıklamada 31.08.2018 tarihi itibarıyla yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talebinden bulunulduğu ve bu doğrultuda mahkemenin tedbir kararı aldığı söylendi.

Ünlü ayakkabı devinin CEO koltuğunda oturan Alihan Hotiç'in yaptığı açıklamada konkordato talebine gerekçe olarak nakit akışındaki sıkışıklık, Türk Lirası'nda yaşanan aşırı değer kaybı ve piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkması gösterildi.

Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat yolculuğuna çıkmış HOTİÇ markamız milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin haklarını korumaktır. Bu süreç, daha sağlam ve kararlı adımlarla markamızı ileriye taşıyacaktır.

Yeniden yapılanmaya gidileceğini ve geçici süreli durumun başarıyla atlatılarak toparlanılacağını belirten Hotiç'in yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL'de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale gelmiştir.

Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 31.08.2018 tarihi itibariyle Av. Yunus Egemenoğlu tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.

Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat yolculuğuna çıkmış HOTİÇ markamız milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin haklarını korumaktır. Bu süreç, daha sağlam ve kararlı adımlarla markamızı ileriye taşıyacaktır. Bugüne kadar yarattığımız güven, kalite ve mutlu müşteri deneyimini daha nice yerli ve yabancı müşterimize uzun yıllar yaşatmaya devam edeceğiz.

Değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin sıkıntı yaşamaması amacıyla başlattığımız bu yeniden yapılandırma bilgisini tüm kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Geçici süreli bu durumu başarıyla ve el birliği ile geride bırakacağız. Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

KONKORDATO NEDİR?

HOTİÇ'in konkordato başvurusu yapmasının ardından iflas erteleme yerine uygulamaya koan konkordato kavramı da yeniden gündeme geldi. Peki konkordato ne anlama geliyor, konkordato süreci nasıl işliyor?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.

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