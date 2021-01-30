"Bir iki pozisyonu gole çevirmeliydik"

Ve Hulk'un yeni adresi belli oldu! Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu ve resmi teklifini yapıp beklemeye geçtiği Hulk'un Atletico Mineiro'ya transfer olduğu açıklandı.

Minerio, 34 yaşındaki futbolcu ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu ve golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalayacağını belirtti. Hulk böylelikle 14 yıl sonra ülkesine dönmüş oldu.

ROTA CENK TOSUN

Siyah-beyazlıların bu gelişmenin ardından Everton forması giyen eski golcüsü Cenk Tosun için İngiliz ekibi ile masaya oturması bekleniyor.