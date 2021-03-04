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İç hat biletlerinde tavan kalkıyor

İç hat uçak biletlerinde, “tavan” fiyat uygulaması sona eriyor. Bu konuda çalışmalar başlatıldı. Ankara, havacılık sektörüyle temas kurdu. Öncelikle, yeni bilet fiyatlarına esas oluşturacak parametreler (başta jet yakıtı gideri olmak üzere) belirlenecek. Bu parametreleri içerecek bir “formül” oluşturulacak. Söz konusu formül işletilecek ve bilet fiyatları, “makul” ölçüleri aşmayacak biçimde, herhangi bir müdahale gerektirmeden yeniden hesaplanacak. Kaynaklar, turizm sezonu açılmadan bu konudaki çalışmanın tamamlanabileceği mesajını verdi.

Son dakika! İç hat biletlerine fiyat ayarı - Haberler

Türkiye’de, bir süredir iç hat uçak bilet fiyatlarında “tavan” fiyat uygulanıyor. Biletlerde, “tavan” fiyat, en son 2019 yılının sonunda belirlendi. Bilet fiyatlarının, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde, 450 lirayı geçemeyeceği kayda bağlandı.

2017 yılında 352 liraya yükseltilen tavan fiyat, 2018 yılında da aynı tutarda uygulanmıştı.
Tavan fiyat uygulaması, özellikle bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için gündeme gelmişti.

BİLET FİYATLARI ÇALIŞMASI

İç hat uçak biletlerinde, “tavan” uygulamasının kaldırılması gündeme geldi. Ankara, bu konuda kolları sıvadı ve havacılık sektörüyle temasa geçti.

Peki, yeni fiyatlar nasıl belirlenecek? Öncelikle, bilet fiyatlarına esas oluşturacak (başta jet yakıtı olmak üzere) temel parametreler tek tek belirlenecek. Bu parametreleri ya da değişkenleri içerecek bir formül oluşturulacak. Söz konusu formül işletilecek ve bilet fiyatları, “makul” ölçüleri aşmayacak biçimde yeniden hesaplanacak. Böylece, herhangi bir müdahale gerektirmeden bilet fiyatları belirlenmiş olacak.

“MEVZUATTA YOK”

Kaynaklar, sivil havacılığa ilişkin mevzuatta “tavan” fiyatı kapsayacak bir maddenin olmadığını belirterek, önceki yıllarda Ulaştırma Bakanlığı ile havacılık sektörünün bu konuda bir adımının söz konusu olduğunu söyledi.

Kaynaklar, bilet fiyatlarının piyasa koşullarında belirlenmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla çalışmaların başlatıldığını ifade etti.
Kaynaklar, turizm sezonu açılmadan çalışmanın tamamlanabileceği mesajını verdi. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından son kararı, siyasi otorite verecek.

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