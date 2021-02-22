Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSon dakika: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı düştü
ABONE OL

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı düştü

Şubat ayında imalat sanayi kapasite kullanımı oranı bir önceki aya göre 0.5 puan düşerek yüzde 74.9 oldu

Son dakika: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı düştü
HABERTURK.COM

Merkez Bankası şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre Şubat ayında imalat sanayi kapasite kullanımı oranı bir önceki aya göre 0.5 puan düşerek yüzde 74.9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranındaki aylık düşüş ise 0.1 puan oldu.

Kapasite kullanım oranı geçen senenin şubat ayına göre ise 1.1 puan azaldı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış yıllık düşüş de 1.1 puan oldu.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ İÇECEK ÜRETİMİNDE

Farklı sektörlerdeki aylık değişimlere bakıldığında en büyük düşüş içeceklerin imalatında gerçekleşti. Burada kapasite kullanım oranı yüzde 62.3'ten yüzde 54.8'e geriledi.

Tütün ürünleri imalatında ise kapasite kullanım oranı yüzde yüzde 64.4'ten yüzde 68.7'ye yükseldi. Şubatta en büyük aylık artış bu alanda kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika! Dolarda son durum - 22 Şubat dolar kuru
İŞ-YAŞAMDolarda son durum
Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı, sektörün gözünü yeni pazar arayışına çevirdi
İŞ-YAŞAM'Alternatif pazarlara ulaşmamız gerekiyor'
2021 için gerçekçi hedef 10 milyar dolar
İŞ-YAŞAMReformlar sonrası 10 milyar dolarlık beklenti
Son dakika... Bakan Pekcan, 2020 e-ihale satış sonuçlarını açıkladı
İŞ-YAŞAMe-İhale satış sonuçları açıklandı
Kanuni Bulvarı'nın 14,5 kilometrelik bölümü ulaşıma açıldı
İŞ-YAŞAMYüzde 60'ı tamam
Uzay alanında Türkiye'de 10 yılda 10 bin uzman hedefleniyor
İŞ-YAŞAMUzayda hedef 10 yılda 10 bin uzman
Bakan Varank’tan TEKNOFEST yarışmaları için son çağrı
İŞ-YAŞAMTEKNOFEST çağrısı
THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı
İŞ-YAŞAMTHY'den İsrail seferleri açıklaması
Alüminyum Sektör Buluşması'nda sektörün geleceği masaya yatırıldı
İŞ-YAŞAM2021'de hedef 3.5 milyar dolar
Türkiye'den Ukrayna'ya 400 milyon dolar yatırım
İŞ-YAŞAMUkrayna'daki en büyük yatırımcı Türkiye