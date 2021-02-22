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Merkez Bankası şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre Şubat ayında imalat sanayi kapasite kullanımı oranı bir önceki aya göre 0.5 puan düşerek yüzde 74.9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranındaki aylık düşüş ise 0.1 puan oldu.

Kapasite kullanım oranı geçen senenin şubat ayına göre ise 1.1 puan azaldı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış yıllık düşüş de 1.1 puan oldu.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ İÇECEK ÜRETİMİNDE

Farklı sektörlerdeki aylık değişimlere bakıldığında en büyük düşüş içeceklerin imalatında gerçekleşti. Burada kapasite kullanım oranı yüzde 62.3'ten yüzde 54.8'e geriledi.

Tütün ürünleri imalatında ise kapasite kullanım oranı yüzde yüzde 64.4'ten yüzde 68.7'ye yükseldi. Şubatta en büyük aylık artış bu alanda kaydedildi.