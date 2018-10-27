Kocaeli Valiliği'ni ziyaretinde konuşan Bakan Kurum, imar barışının sürekli gündemlerinde olduğunu söyledi.
İmar barışının "kaçak binaların devletle olan barışı" olduğunu vurgulayan Kurum, "Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına çıkarılmış olan bir yasa. Elektriği, suyu, doğal gazı bağlansın ve vatandaşımız burada yaşam kalitesini daha yukarı çıkarsın diye yapılmış bir yasa. Yasa 31 Aralık 2017'den önceki yapıları ilgilendiriyor. Bu tarihten önce yapılmış yapıların aslında kayıt altına alınması. Ancak sahada birçok kaçak bina yapılıyor. Bu kaçak binalara ilişkin, hem İçişleri hem Adalet hem de Çevre ve Şehircilik bakanlıkları olarak biz valilerimizle birlikte koordinasyon içinde çalışma yürütüyoruz. Bu binaların hepsi de yıkılacak." diye konuştu.
Kurum, 2017 sonrasında kaçak bina yapılmasına müsaade edilmemesi konusunda belediye başkanları ve valileri uyardıkları dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu yapıların da valilik eliyle yıkılması noktasında takiplerini hep birlikte yapalım diyoruz. İmar barışında 31 Ekim'de başvurularımız sona eriyor, bedeli yatırma süreci de 31 Aralık'ta bitiyor. Çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz. Gerçekten çok yoğun şekilde oluyor. Bu başvuru sürecini de 31 Aralık 2018 tarihine kadar inşallah uzatmayı hedefliyoruz. Bu kanundan daha çok vatandaşımızın yararlanması noktasında süreci uzatıp, devletimiz daha çok vatandaşıyla inşallah barışmış olacak. Bu barış, tekrar söylüyorum yeni bina yapmak değildir, yeni bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu noktada hem belediyelerimiz hem de valiliklerimiz her noktada bunun takibini yapıyor olacak."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.