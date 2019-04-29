- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
AK Parti İstanbul geneli ve Büyükçekmece’de, MHP ise İstanbul geneli ve Maltepe ilçelerinde seçimlerinin yenilenmesini istedi. Her iki parti de buna dair gerekçelerine içeren itiraz dilekçelerini YSK’ya sundu.
ARA KARAR VERİLDİ
YSK ilk olarak AK Parti’nin İstanbul geneline ilişkin itirazını gündemine aldı. Ve AK Parti’nin itiraz dilekçesinde yer alan bazı hususların araştırılması için ara kararlara imza attı. AK Parti’nin kanun hükmünde kararname ile oy kullananlara dair araştırılma yapılması talebini “KHK’lıların oy kullanma hakkı vardır” diyerek, kabul etmeyen YSK, 8 temel iddianın ise İstanbul İlçe Seçim Kurulları’nca araştırılmasına karar verdi.
YSK tarafından ilçe seçim kurullarınca incelenmesine karar verilen ve toplamda 46 bin 477 seçmene denk gelen hususlardan bazıları şöyle:
KISITLI SEÇMEN: 7 bin 623 kısıtlı seçmenin oy kullandığı veya bu kişilerin seçmen listesinde yer alıp almadıkları.
ÖLÜLERİN YERİNE OY KULLANILMASI: Ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanılıp kullanılmadığı…
HÜKÜMLÜ SEÇMEN: Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü 10 bir 290 kişinin yerine oy kullanıldığı ve kasıtlı suçlardan hükümlü 5 bin 287 kişinin yerine oy kullanıldığı iddiası.
ZİHİNSEL ENGELLİRİN DURUMU: Zihinsel engeli olduğu gerekçesiyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21 bin 358 seçmen hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığı, bunların seçmen listelerinde yer alıp almadıkları ya da oy kullanıp kullanmadıkları…
SANDIK KURULLARI: Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin olup olmadığı, varsa ne şekilde belirlendikleri araştırılacak. 6 bin 539 sandıkta sandık kurulu başkanın, 13 bin 84 sandıkta sandık kuru üyesinin kamu görevlisi olmadığı iddiası incelenecek.
KARAR BU HAFTA
İstanbul İlçe Seçim Kurulları’nın bu araştırmaları hafta ortasına kadar tamamlamaları bekleniyor. Bazı küçük ilçe seçim kurullarının araştırmalarını tamamlayarak, raporlarını YSK’ya göndermeye başladığı da öğrenildi. YSK ancak bu incelemelerin tüm ilçelerde tamamlanmasının ardından İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talebine dair nihai kararını vermek üzere toplanacak. YSK’nın bu tarihi kararı hafta sonuna kadar alması bekleniyor.
SANDIK KURULU TARTIŞMASI
AK Parti, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin varlığını da seçimlerin yenilenmesi gerekçesi arasında sayıyor. Ancak CHP, sandık kurullarına dair itiraz sürecinin 2 Mart’ta sona erdiğini, dolayısıyla da AK Parti’nin bu itirazının reddedilmesi gerektiğini ifade ediyor. CHP’nin bu iddiası YSK’nın 20 Mart 2019 tarihli bir kararına dayanıyor. YSK’nın bu kararında, sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların 2 Mart 2019’a kadar yapılabileceği ifade ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.