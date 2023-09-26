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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir Adliyesi karşısındaki lokantada çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 21 oldu

        İzmir Adliyesi karşısındaki lokantada çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 21 oldu

        İzmir Adliyesi karşısında bir lokantada çıkan kavgada gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:58 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:58
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        İzmir Adliyesi önündeki çatışmada 21 gözaltı
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        İzmir Adliyesi karşısındaki bir lokantada dün 1 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 21'e yükseldi.

        Alınan bilgiye göre, yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi daha yakaladı. Böylece olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 21'e çıktı.

        Operasyonlarda 4 tabanca ele geçirildi.

        Öte yandan yaralılardan birinin daha taburcu edildiği, ikisinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Karabağlar ilçesinde Lokman Çakar ile yoldan geçen motosikletli kurye Serkan Kara'nın hayatını kaybettiği 2020'deki silahlı kavgaya ilişkin İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tarafları, dünkü duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası karşısında bulunan döner lokantasında karşı karşıya gelmişti.

        Silahlı kavgada 20 yaşındaki Umut Ertek hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Adliye çevresinde de paniğe neden olan silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 16 kişi gözaltına alınmıştı.

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        #İzmir Adliyesi
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