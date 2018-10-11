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Son dakika: İzmir Adliyesi'nde zehirlenme

Son dakika... İzmir Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı. İzmir Emniyeti'nin verdiği bilgilere göre, olayda sabotaj ihtimali yok. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, adliyedeki gaz kaçağının yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında meydana geldiğini ifade etti

11.10.2018 - 11:46 | Güncelleme: DHA

Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans gönderildi.

Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.

Gazdan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.

GAZ KAÇAĞININ NEDENİ YANGIN TÜPLERİ

İzmir Emniyet yetkilileri olayda bir sabotaj ihtimalinin olmadığını söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada da adliyedeki gaz kaçağının yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında meydana geldiğini ifade etti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 40 dakika önce
    Kim saldırıyor ??
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