Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Jason Denayer'in bonservisiyle birlikte Lyon'a transfer olduğunu açıkladı. Fransız ekibi, Denayer ile 2022 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladı.

2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen Belçikalı savunma oyuncusu için Lyon'un 10 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

— Olympique Lyonnais (@OL) August 21, 2018

Daha önce Celtic ve Sunderland'e de kiralanan Jason Denayer, Galatasaray'da şampiyonluk yaşadığı 2017-2018 sezonunda 22 maçta forma giymişti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'ne 2-0'lık Amiens galibiyetiyle başlayan Olympique Lyon, geçen hafta deplasmanda Reims'e 1-0 yenildi.

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