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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıthane'de korkutan yangın! Yangına müdahale devam ediyor | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de korkutan yangın! Yangına müdahale devam ediyor

        İstanbul Kağıthane'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerinen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:54 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:13
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        Kağıthane'de korkutan yangın! Yangına müdahale devam ediyor
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        İstanbul Kağıthane'deki bir atölyede çıkan yangın hızla büyüdü.

        Alevler tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi şu sıralarda devam ediyor.

        Plastik malzemelerin tutuşması nedeniyle oluşan siyah duman kilometrelerce öteden görülüyor.

        İlk tespitlere göre can kaybı ve yaralanma yok.

        Yangın nedeniyle bölgede de güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri dışında kimsenin bölgeye yaklaşması istenmiyor.

        Ayrıntılar geliyor...

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