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Kanal İstanbul için bilirkişi keşif yapacak

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, partilerin ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin başvurularını birleştirerek Kanal İstanbul Projesi için keşif ve bilirkişi incelemesi kararı verdi.

Kanal İstanbul
HABERTURK.COM

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul'un ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) Raporuna karşı açılan ve daha sonra birleştirilen dosya hakkında yerinde inceleme kararı verdi.

Mahkeme “Uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine” hükmetti.

İBB, siyasi partiler ve çeşitlik sivil toplum örgütleri, ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişlerdi.

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