Kayınvalidenin evinde şoke eden ölüm! 0:00 / 0:00

Sivas'ta polis memurunun silahından çıkan kurşun eşinin ölümüne, kayınvalidesinin yaralanmasına neden oldu.

İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Sivas kent merkezi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kayınvalidesinin evinde bulunan polis memuru Mustafa M.'nin silahı bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun kayınvalidesi Gülbeyaz Y.'yi elinden yaraladı. Seken kurşun eşi Şeyma M.'nin göğsüne saplandı.

Ağır yaralanan genç kadın ile annesi, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeyma M. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa M. ilk ifadesinde silahın kazara ateş aldığını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Mustafa M.'nin Diyarbakır'da görevli olduğu yakın bir tarihte tayininin Gaziantep iline çıktığı öğrenildi.