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Son dakika... Konut kredisi faizleri yükseltildi

Son dakika... Kamu bankalarının başlattığı avantajlı konut kredisi paketi kapsamında sıfır ve ikinci el konutlar için uygulanan faiz oranı, yeniden artırıldı

konut kredisi

Kamu bankaları tarihi düşük seviyelere çektiği konut ve diğer tüketici faiz oranlarını döviz kurları ve enflasyonda meydana gelen artışlar nedeniyle yükseltmeye başladı. Mevduat ve diğer faiz oranlarında artışın sinyali olarak algılanan bu gelişme sonrası, 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0.87 oldu. Bu konutlarda vade ise 12 yıla çekildi. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı da önce 0.79'a ardından yüzde 0,87'ye yükseldi. İkinci el konutlarda vade de 10 yıla indirildi. Ayrıca kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı. Diğer yandan yine kamu bankaları tüketici kredisi faizini yüzde 1.12’ye taşıt kredisi faizleri yüzde 1.17’ye yükseltti.

AYLIK TAKSİT 6 BİN 716 LİRA

Böylece 500 bin liralık ve 10 yıllık konut kredisi alan vatandaşlar için aylık taksit 6 bin 716 lira toplamda faiz yükü ise 305 bin 920 lira olacak. Toplam geri ödeme 805 bin 920 lira düzeyine çıkacak.

Faiz oranları artırılmadan önce 10 yıllık vadede 500 bin lira kredi alan vatandaşın aylık taksit ödemesi 5 bin 982 lira ve faiz yükü ise 217 bin 860 liraydı. Toplamda yapılacak ödeme de 717 bin 860 liraya ulaşıyordu. Böylece aylık taksit ödemesi 734 lira toplam faiz yükü de 88 bin 80 lira tırmanmış oldu.

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