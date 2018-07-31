BOTAŞ, konut abonelerine ve küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerine doğal gaz satış fiyatını yüzde 9 oranında artırarak 0,83 TL/Sm³’e çıkardı. Yıllık tüketim miktarı 300 bin Sm3’ ün üstünde olan üretim şirketlerinin zam oranı ise yüzde 14 oldu. Enerji fiyatlarındaki zamlar kurlardaki artışla beraber doğrudan enflasyona etki ederken zamların tek hanelerde baskılanması ise ekonomi çevrelerince olumlu karşılandı.

BOTAŞ, özel sektör doğalgaz santrallerine sattığı gazın fiyatını ise yüzde 49 oranında artırdı. 1 Ağustos’tan itibaren 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 868 TL’den 1312 TL’ye yükseltildi. Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifelerine ilişkin kararı da, yarından geçerli olmak üzere TETAŞ'ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı 19,41 oranındaki bir değişimle 16,55 kuruşa çıktı. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55'lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.

BOTAŞ: YERLİLEŞME ARTACAK

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yaçıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere Kuruluşumuzun konut abonelerine doğal gaz satış fiyatlarındaki en son düzenleme 2014 son çeyreğinde yapılmıştır. Yaklaşık olarak 44 aydır herhangi bir artış yapılmamış aksine Ekim 2016 tarihinde yaklaşık yüzde10 indirim uygulanmıştır. Ham petrol varil fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak Kuruluşumuzun doğal gaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana gelmiştir. Malumlarınız olduğu üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Milli Enerji Politikamız çerçevesinde ülkemizde son dönemdeki enerji üretiminde güçlü bir şekilde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmektedir. BOTAŞ olarak biz de bu politika çerçevesinde doğal gaz ithalatında ve satışında gerekli hassasiyeti göstererek planlamalarımızı yapmaktayız."

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