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Son dakika... Konutta hem gaza hem elektriğe zam

Son iki yılda petrol fiyatlarında yüzde 100’ü bulan ve döviz kurunda ise yaklaşık yüzde 60’ı aşan yükseliş enerji fiyatlarında da zammı kaçınılmaz hale getirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaatini yüzde 9, sanayide kullanılan elektriği ise yüzde 14 artırdı. Gelelim evlerde kullanılan doğalgaz fiyatlarındaki artışa. Yüksek enerji maliyetlerine karşın konutlardaki gaza yapılan zam da yüzde tek hanede sınırlı tutuldu

31.07.2018 - 17:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

BOTAŞ, konut abonelerine ve küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerine doğal gaz satış fiyatını yüzde 9 oranında artırarak 0,83 TL/Sm³’e çıkardı. Yıllık tüketim miktarı 300 bin Sm3’ ün üstünde olan üretim şirketlerinin zam oranı ise yüzde 14 oldu. Enerji fiyatlarındaki zamlar kurlardaki artışla beraber doğrudan enflasyona etki ederken zamların tek hanelerde baskılanması ise ekonomi çevrelerince olumlu karşılandı. 

BOTAŞ, özel sektör doğalgaz santrallerine sattığı gazın fiyatını ise yüzde 49 oranında artırdı. 1 Ağustos’tan itibaren 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 868 TL’den 1312 TL’ye yükseltildi. Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifelerine ilişkin kararı da, yarından geçerli olmak üzere TETAŞ'ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı 19,41 oranındaki bir değişimle 16,55 kuruşa çıktı. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55'lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.

BOTAŞ: YERLİLEŞME ARTACAK

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yaçıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere Kuruluşumuzun konut abonelerine doğal gaz satış fiyatlarındaki en son düzenleme 2014 son çeyreğinde yapılmıştır. Yaklaşık olarak 44 aydır herhangi bir artış yapılmamış aksine Ekim 2016 tarihinde yaklaşık yüzde10 indirim uygulanmıştır. Ham petrol varil fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak Kuruluşumuzun doğal gaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana gelmiştir. Malumlarınız olduğu üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Milli Enerji Politikamız çerçevesinde ülkemizde son dönemdeki enerji üretiminde güçlü bir şekilde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmektedir. BOTAŞ olarak biz de bu politika çerçevesinde doğal gaz ithalatında ve satışında gerekli hassasiyeti göstererek planlamalarımızı yapmaktayız."

 

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Yorumlar 11
  • Misafir 55 dakika önce
    zam yapılmasın da devlet mi batsın?..o kadar lüksün elbet bedeli olacak..zam için hükümeti eleştiren gitsin soba yaksın!
  • Misafir 56 dakika önce
    lanet olsun turkiyede fakire yer yok
  • Misafir 1 saat önce
    elinizdeki dolari satın diyosunuz sonra da dolara geciyorsunuz. bu ne lahana turşusu be. cinnet geçirmek elde değil
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