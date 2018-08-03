Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da flaş gelişme... Yeşil-Beyazlılar'da geçen sezonun devre arasında transfer edilen ve 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalanan dünyaca ünlü golcü Samuel Eto'o takımdan gönderildi.

Konyaspor Yönetimi, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Atiker Konyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Eto'o'nun sözleşmesinin, ücretinin yüksek olmasından dolayı feshedildiği öğrenildi. Yeşil beyazlı yönetimin, Eto'o ile yüksek ücreti nedeniyle görüşme yapıldığı ve indirim söz konusu olmayınca karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Eto'o'nun tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ifade edildi.

FRANSA'YA GİDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Fransız basınını Fransa'ya transfer olacağını öne sürdüğü Samuel Eto'o'nun Twitter'daki paylaşımı, bu iddiaları güçlendirmişti.

Kamerunlu yıldız futbolcu, kendisini transfer etmek için para toplayan Nimes Kulübü'nün bu yöndeki paylaşımını desteklerken, "Ben de katılabilir miyim?" diye sormuştu.

14 MAÇTA OYNADI



Samuel Eto'o, Konya ekibiyle geçen sezon 14 karşılaşmada forma giydi. Kamerunlu yıldız, bu mücadelelerde 6 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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