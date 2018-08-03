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Son dakika: Konyaspor, Eto'o'nun sözleşmesini feshetti!

Son dakika haberine göre geçen sezon devre arasında Atiker Konyaspor'a transfer olan Samuel Eto'o'nun sözleşmesi feshedildi! Bir süredir Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o, geçen sezon devre arası transfer döneminin son gününde Atiker Konyaspor'a transfer olmuş ve 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kamerunlu yıldızla yapılan anlaşmanın 1 yılı opsiyonluydu

03 Ağustos 2018 Cuma, 16:56:39 | Güncelleme:

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da flaş gelişme... Yeşil-Beyazlılar'da geçen sezonun devre arasında transfer edilen ve 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalanan dünyaca ünlü golcü Samuel Eto'o takımdan gönderildi.
Konyaspor Yönetimi, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti.
Atiker Konyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Eto'o'nun sözleşmesinin, ücretinin yüksek olmasından dolayı feshedildiği öğrenildi. Yeşil beyazlı yönetimin, Eto'o ile yüksek ücreti nedeniyle görüşme yapıldığı ve indirim söz konusu olmayınca karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Eto'o'nun tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ifade edildi.

FRANSA'YA GİDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Fransız basınını Fransa'ya transfer olacağını öne sürdüğü Samuel Eto'o'nun Twitter'daki paylaşımı, bu iddiaları güçlendirmişti.
Kamerunlu yıldız futbolcu, kendisini transfer etmek için para toplayan Nimes Kulübü'nün bu yöndeki paylaşımını desteklerken, "Ben de katılabilir miyim?" diye sormuştu.

14 MAÇTA OYNADI

Samuel Eto'o, Konya ekibiyle geçen sezon 14 karşılaşmada forma giydi. Kamerunlu yıldız, bu mücadelelerde 6 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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Yorumlar 8
  • Misafir 20 dakika önce
    Bize gelsin. Akşam halı saha macı var.
  • Misafir 47 dakika önce
    tamam iste senol güneş alsın
  • Misafir 51 dakika önce
    beşiktaşa gelsin
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