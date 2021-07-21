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Kurban Bayramı'nda Adalar'a yoğun göç

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar günü birlik tatil için Adalar'ın yolunu tuttu. Eminönü'nde adalara sefer düzenleyen teknelerde yoğunluk yaşandı. Yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi.

Son dakika! Kurban Bayramı'nda Adalar'a yoğun göç
Adalar'a yoğun göç
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İHA

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar günü birlik tatil için yine Adalar'ı tercih etti. Eminönü'nde adalara sefer düzenleyen tur şirketlerinin tekneleri doldu. Adalar'da gezmek ve denize girmek isteyenlerin Eminönü'nde oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Günübirlik adalara giden bir genç, "Büyükada ve Heybeliada gideceğiz. Gezilecek çok yerler var İstanbul'da. Güzel olduğu için oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Çocukları ile adalara giden bir başka yolcu ise , "Bayram tatilinde İstanbul'dayız adalara gidiyoruz. Çocuklar hiç görmedi çocuklar görsün diye adalara gidiyoruz. İstanbul çok kalabalık oluyor normalde ama bayramda daha az yoğun olacağını düşündüğümüz için burada kaldık" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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