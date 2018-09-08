Tekstil sektöründeki geçmişi 40 yakın olan Osman Alyüz, çoğunluk hissedarı olduğu Mendo İç Giyim Tekstil Pazarlama Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mendoğlu Çamaşırları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Menpa Mağazacılık Pazarlama Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato başvurusunda bulundu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, dava başvurusu İstanbul Anadolu 2. Asliye Tic. Mahkemesine yapıldı. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası, şirketleri hacizlere karşı korumaya alacak tedbir kararı verdi.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ

Tedbir kararı ile birlikte, İcra İflas Hukukçusu Mehmet Kamil Yıldırım, Yeminli Mali Müşavir Kamil Ay ve Serbest Mali Müşavir İleri Akıncı konkordato komiseri olarak atandı.

Böylelikle Keskinoğlu, Fleetcorp, Hotiç ve Gilan'ın ardından bir büyük firma daha konkordato ilan edenler arasına katıldı.

PEK ÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Mendo'nun konkordato başvurusuna istinaden görülecek davaya ilişkin ilk duruşma ise 30 Kasım günü yapılacak. Aynı zamanda, sektörel dernek konumundaki TİGSAD’ın başkanı da olan Alyüz’ün sahibi olduğu şirketler, iç giyim sektöründe önemli bir oyuncu konumunda.

Mendo markasının yanı sıra Leonita markasıyla faaliyet gösteren şirket, Türk Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri ile Afrika başta olmak üzere yaptığı ihracatla da biliniyor.

2014 yılında Düzce’de 7 bin metrekarelik kapalı alana üretim tesisleri kuran firma, burada günde ortalama 10 bin parça iç çamaşırı üretiyordu.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.

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