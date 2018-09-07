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Mücevher firması Gilan konkordato ilan etti

Türkiye’nin alanında markalaşmış şirketlerinden biri olan mücevher firması Gilan konkordato ilan etti. Markanın üst düzey yöneticisi Osman Geylan konkordato ilan etmelerinin detaylarını anlattı. 12 bankaya borcu olan Gilan yetkilileri özellikle AVM kiralarındaki kura bağlı artışın giderleri yönetmeyi zorlaştırdığına dikkat çekti

07.09.2018 - 16:18 | Güncelleme:

Oücevher firması Gilan konkordato ilan etti. Markanın üst düzey yöneticisi Osman Geylan konkordato ilanın detaylarını açıkladı.

Geylan, 3 Eylül Pazartesi günü konkordato için başvurduklarını, 5 Eylül Çarşamba günü konkordato ilan ettiklerini belirtti ve "İşimize odaklanabilmek için bunu yaptık, amacımız mevcut vadeleri uzatmak. Borçlu olduğumuz bankaların markamıza bakış açısı olumlu, böyle dönemler beraber hareket edilmesi gereken dönemler, Türkiye hedeflerine markalarıyla ulaşabilir" dedi.

Geylan, şu anda, mevcut varlıklarının bankalara olan borçlarına rahat rahat yetecek düzeyde olduğunu da vurguladı.

Şirketin beşi katılım bankası olmak üzere toplamda 12 bankaya borcu bulunuyor.

EN AZ 1 YIL ÖDEMESİZ PLAN BEKLENİYOR

Geylan bankalardan en az 1 yılı ödemesiz uzun vadeli bir plan beklediklerinin de altını çizdi ve finansal krizi çözebilmek için 3 tanesi İstanbul’da, 1 tanesi Ankara’da bulunan mağazaların daha verimli hale getirilmesini amaçladıklarını ve ihracatta daha agresif bir plan üzerine çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Geylan finansal kriz yaşamalarına sebep olan nedenleri de şöyle sıraladı; "Son 2-3 senedir turizmde yaşanan gerileme ve nitelikli turist sayısındaki azalış, müşterilerinin daha ucuz ve günlük kullanılacak mücevherlere yönelmesi, yüksek faizle beraber uzun vadeli yatırımların yapılmasının imkansız hale gelmesi ve girdilerin tamamına yakının ithal olması (altın ve pırlanta) ve kurdaki dalgalanmalardan etkilenmeleri"

AVM KİRALARINDAKİ ARTIŞ GİDERLERDE ETKİLİ

Geylan ayrıca geçen senenin aynı dönemine göre satışlarında yüzde 5’lik artış olduğunu, artış olmasına rağmen işletme maliyetlerindeki giderlerin, özellikle AVM kiralarındaki artışın giderlerini yönetememelerine sebep olduğunu belirtti. 

Devletin Türkiye’yi dünyada temsil eden markaları uzun vadeli kredilerle desteklemesi gerektiğini de vurgulayan Geylan, "Gilan Mücevher, Anadolu ve İstanbul Kültürünü dünyaya  anlatan ilk ve tek lüks markası, 50’ye yakın çalışanıyla, tasarımlarıyla ön plana çıkan şirket dünyaca ünlü isimlerin ürünlerini kullanmasıyla tanınıyor. Türkiye'nin alanında markalaşmış şirketlerinden biridir. Marka New york'ta adından oldukça söz ettirmektedir" dedi.

HOTİÇ VE KESKİNOĞLU DA KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

HOTİÇ markasıyla 1938 yılından beri faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde 150 mağazası bulunan dev ayakkabı perakendecisi de geçen hafta konkordato ilan etmişti.

Hotiç tarafından yapılan açıklamada, "piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL'de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale gelmiştir." ifadeleri kullanılmıştı

Keskinoğlu Tavukçuluk da ticari faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için konkordato başvurusu yapan firmalar arasında.

Haziran ayında kısa vadeli borçlar için konkordato talebinde bulunduğunu belirten beyaz et ve yumurta üreticisi Keskinoğlu, "2017’yi 1,1 milyar TL ciro ile kapatan ve İstanbul Sanayi Odası’nın raporunda 136’ıncı sırada olan şirketimiz; ticari faaliyetlerini aralıksız devam ettirebilmek için, geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunmuş ve bugüne kadar benimsediği şeffaflık ilkesi gereği bu durumu kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır." açıklamasını yapmıştı

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.  
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek. 

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