Merkez Bankası tarafından yapılan faiz açıklaması şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.

— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 13, 2018

— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 13, 2018

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir.

İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

DOLAR VE EURO SERT DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın 625 baz puanlık faiz arttırma kararının ardından döviz kurları sert düşerek TL karşısında yüzde 3 geriledi.

Dolar/TL faiz kararı sonrası 6.41'den 6.02 TL'nin, euro ise 7.00 TL'ye dek çekildi. Ardından tepki alımlarıyla hafif yukarı yönlü hareket başladı. Dolar saat 14:10'da 6.15 TL, euro ise 7.15 seviyelerinden işlem görüyor.

Bloomberg HT tarafından 16 kurumla yapılan ankette ise medyan beklenti haftalık repo faizinde 400 baz puan artırım olması yönündeydi.

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