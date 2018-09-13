Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz artırımına karşı olduğunu belirtmesine rağmen rekor faiz artışına giden Merkez Bankası'nın politika faizini 6,25 puan artırarak yüzde 17,25'ten yüzde 24'e çekmesi Türkiye'yi dünya üçüncüsü yaptı.

Dünya ülkeleri arasında Arjantin yüzde 60 ile politika faizinde lider durumda bulunuyor. İkinci ise yüzde 25 faiz ile Surinam. Türkiye yeni faiz artırımı sonucu Ukrayna, İran, Haiti ve Venezüella'yı geçerek üçüncü duruma yükseldi.

FAİZ ARTIŞI NEDİR?

Merkez Bankası politika faizini piyasa faizini belirleyip bu faiz oranı ile piyasa faiz oranlarını da belirleyip ekonominin yavaşlayıp hızlanmasını sağlıyor. Böylece temel görevlerinden birisi olan enflasyonu da kontrol altında tutuyor.

Merkez ekonominin çok zayıfladığı dönemlerde faiz indirerek vatandaşın harcamaya gidip canlanma sağlamayı hedeflerken ekonomi ısındığında ise faiz artırarak paranın tüketim yerine faize yani tasarrufa kaymasını sağlıyor. Buna parasal sıkılaşma deniliyor.

NEDEN FAİZ ARTIRIMINA GİDİLDİ?

Diğer yandan Merkez son açıklamasında da belirttiği gibi döviz kurundaki hareketlerinde etkisiyle fiyat artışları genele yayılınca iç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyonu yukarı taşıyacağı için faiz artırımına gitti. Böylece bir yandan paranın döviz yerine yüksek faize gitmesi sağlanacak diğer yandan yabancı yatırımcıların da döviz bozarak Türk Lirası'na yatırım yapması sağlanarak TL'ye istikrar sağlanması hedefleniyor.

Dövizin aşağı gelmesi ile maliyet kaynaklı enflasyon artışı da önlenmiş olacak. Diğer yandan Merkez Bankası uluslararası yatırımcılara da Türk Lirası'ndaki zayıflamaya karşı gerekirse elindeki tüm imkanları kullanabileceği mesajını vererek kredibilite de kazanmayı hedefledi.

Ancak piyasa faizleri zaten yüksek de olsa bu faiz artırımı ile yüksek faiz teyit edildiği için sonraki dönemde yüksek faiz oranlarının enflasyonu tekrar yukarı çekmesi mümkün olabilecek. Artan faiz oranları ile kredi faizleri de yükseleceği için artan maliyetler bir yandan enflasyonu körüklerken diğer yandan kredi kullanarak üretim yapan işletmelerin önünü kesebilecek.

EN YÜKSEK FAİZ ARJANTİN'DE

Ülke MB politika faizi (%) Arjantin 60 Surinam 25 Türkiye 24 Venezuella 20,5 Haiti 20 İran 18 Ukrayna 18 Gana 17 Mısır 16,75 Angola 16,5

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