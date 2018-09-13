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Yüzde 24'e yükselen faiz Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşıdı

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 17.25'ten yüzde 24'e yükseltmesi sonucu Türkiye faizde Arjantin ve Surinam'ın ardından dünya üçüncüsü oldu. Arjantin'de faiz yüzde 60, Surinam'da ise yüzde 25 düzeyinde bulunuyor. Rahim Ak'ın yazısı

13.09.2018 - 15:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz artırımına karşı olduğunu belirtmesine rağmen rekor faiz artışına giden Merkez Bankası'nın politika faizini 6,25 puan artırarak yüzde 17,25'ten yüzde 24'e çekmesi Türkiye'yi dünya üçüncüsü yaptı.

Dünya ülkeleri arasında Arjantin yüzde 60 ile politika faizinde lider durumda bulunuyor. İkinci ise yüzde 25 faiz ile Surinam. Türkiye yeni faiz artırımı sonucu Ukrayna, İran, Haiti ve Venezüella'yı geçerek üçüncü duruma yükseldi.

FAİZ ARTIŞI NEDİR?

Merkez Bankası politika faizini piyasa faizini belirleyip bu faiz oranı ile piyasa faiz oranlarını da belirleyip ekonominin yavaşlayıp hızlanmasını sağlıyor. Böylece temel görevlerinden birisi olan enflasyonu da kontrol altında tutuyor.

Merkez ekonominin çok zayıfladığı dönemlerde faiz indirerek vatandaşın harcamaya gidip canlanma sağlamayı hedeflerken ekonomi ısındığında ise faiz artırarak paranın tüketim yerine faize yani tasarrufa kaymasını sağlıyor. Buna parasal sıkılaşma deniliyor.

NEDEN FAİZ ARTIRIMINA GİDİLDİ?

Diğer yandan Merkez son açıklamasında da belirttiği gibi döviz kurundaki hareketlerinde etkisiyle fiyat artışları genele yayılınca iç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyonu yukarı taşıyacağı için faiz artırımına gitti. Böylece bir yandan paranın döviz yerine yüksek faize gitmesi sağlanacak diğer yandan yabancı yatırımcıların da döviz bozarak Türk Lirası'na yatırım yapması sağlanarak TL'ye istikrar sağlanması hedefleniyor.

Dövizin aşağı gelmesi ile maliyet kaynaklı enflasyon artışı da önlenmiş olacak. Diğer yandan Merkez Bankası uluslararası yatırımcılara da Türk Lirası'ndaki zayıflamaya karşı gerekirse elindeki tüm imkanları kullanabileceği mesajını vererek kredibilite de kazanmayı hedefledi. 

Ancak piyasa faizleri zaten yüksek de olsa bu faiz artırımı ile yüksek faiz teyit edildiği için sonraki dönemde yüksek faiz oranlarının enflasyonu tekrar yukarı çekmesi mümkün olabilecek. Artan faiz oranları ile kredi faizleri de yükseleceği için artan maliyetler bir yandan enflasyonu körüklerken diğer yandan kredi kullanarak üretim yapan işletmelerin önünü kesebilecek.

EN YÜKSEK FAİZ ARJANTİN'DE

Ülke MB politika faizi (%)
Arjantin 60
Surinam 25
Türkiye 24
Venezuella 20,5
Haiti 20
İran 18
Ukrayna 18
Gana 17
Mısır 16,75
Angola 16,5
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Yorumlar 8
  • Misafir 14 dakika önce
    sahlanan turkiye.
  • Misafir 20 dakika önce
    Durmak yok , devam
  • Misafir 21 dakika önce
    arjantın nıye boyle bılmıyorum ama gerı kalan ulkelere bak elıyle yemek yıyen kabıle hayatı suren durmadan savasla gecen ulkelerr ukrayna sanırım bıseylerın sancısı ıcerısınde bız mı bızde ıcı bos pasta oldugumuzu boylece ogrenmıs olduk yanı bılmyeneler ogrendı.sunu sorcam kısaca 7,2 buyuduk dıye ekranlarda boy gosterenler bu faız ve o buyume arasındakı ılıskı nasıl acıklanacak pekı bellı bır buyume yakalayan ulkelerde bu faız oranları varmı merak edıyorum arastırsınlar bır
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