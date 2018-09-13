İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankasının, faiz artışı ile piyasaya zorunlu aşısını yaptığını belirterek, "Sıradaki karma aşı ise Orta Vadeli Program'dır (OVP). Ekonomi yönetimimizin çok kapsamlı bir OVP hazırladığını biliyoruz. Merkez Bankasının bu hamlesi, reel sektör için asıl anlamını OVP hedefleri ile birlikte okunduğunda kazanacaktır." ifadelerini kullandı.





Ekonomide ihtiyaç olan dengeleme sürecinin başladığının altını çizen Avdagiç, iş dünyası olarak yüksek faizin karşısında olduklarını ancak bugün yapılan artışın, piyasalara ihtiyaç duyduğu güveni vermesi açısından kayda değer olduğunu vurguladı.

Avdagiç, "Anlamlı bir adımdır. Merkez Bankası, bugünkü faiz artışı ile piyasanın önüne geçmiştir. Hükümetimiz, ekonominin tüm aktörlerini şemsiyesi altına alan çok kapsamlı bir OVP hazırlıyor. Faiz artışının döviz kuruna gerçek etkisini, hükümetin hazırladığı ve açıklayacağı OVP ortaya çıkaracaktır. Faiz artışını, ekonomide yeni bir büyüme kompozisyonu ve yeni bir kurallar çıpasının takip edeceğine inanıyoruz. Böylece çok verimli sonuçlar alınacaktır. Ekonomi yönetimini bu yönde samimi bir çaba içinde görmek bizleri heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"FİNANSAL İSTİKRAR, ÜRETİM HAYATINDA DA İSTİKRAR DEMEKTİR"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, finansal istikrarın, üretim hayatında da istikrar demek olduğunu ifade etti.

Öngörülebilirliğin, ekonominin ve üretim hayatının olmazsa olmazlarından birisi olduğunu vurgulayan Bahçıvan, "Bugüne kadar hep savunageldiğimiz finansal istikrar, biz sanayicilerin üretim sürecinde en çok ihtiyaç duyduğu öngörülebilirliğe büyük katkı yapar. İşin özü şudur, finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir. İşte bu açıdan Merkez Bankamızın bugün aldığı kararın, finansal istikrarın yeniden tesisine katkı yapacağını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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