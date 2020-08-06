Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe, transferi açıklarken TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine göndermede bulundu. Duyuru, #SevgiLimitTanımaz etiketi ile yapıldı.
Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımda taraftarın forması olarak bilinen 12 numaralı formayla mücadele edecek.
Fenerbahçe'de yıllar sonra bir futbolcu 12 numaralı formayı giyecek. Son olarak 2000/2001 sezonunda kaleci Oğuz Dağlaroğlu, 12 numaralı formayı terletmişti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır.
Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz."
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