Arsenal forması giyen Mesut Özil ile SeadSead KolasinacKolasinac, Londra'da bir Türk restoranının çıkışında ellerinde bıçak olan iki soyguncunun saldırısına uğradı.

Goal'deGoal'de yer alan habere göre iki oyuncu da olayı yara almadan atlatırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kolasinac'ınKolasinac'ın Mesut Özil arabasının içindeyken saldırganları savuşturduğu görüldü.

Polis ekipleri kısa süre içinde olay yerine gelirken, Mesut ve Kolasinac'tanKolasinac'tan olay hakkında bilgi aldı ve yakın binalardaki güvenlik kameralarına ait görüntüleri aldı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI!

Öte yandan Daily Mail'e konuşan bir görgü tanığı, olayı şöyle anlattı: "Korkunç bir olaydı. Mesut'un arabası kapısı açık bir halde duruyordu. MotorsikletliMotorsikletli saldırganlar kasklarını çıkarmadan saldırıya geçtiler. Mesut restorana sığındı, onu yakalasalardı neler olurdu düşünmek istemiyorum. Daha sonra restoran çalışanları dışarı çıkarak saldırganları uzaklaştırdı. Çok garip bir olaydı."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MetropolitanMetropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve saldırganların henüz yakalanmadığı duyuruldu.