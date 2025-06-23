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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den uyardı! Sıcaklıklar artmaya devam ediyor - 23 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den uyardı! Sıcaklıklar artmaya devam ediyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, sıcaklıkların artması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 07:27 Güncelleme: 23.06.2025 - 07:27
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        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 23°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 24°

        Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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