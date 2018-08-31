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Devletin net vergi kaybı 3 milyar TL

Türk Lirası mevduatın vergi kesintisinin azaltılması ile devlet 3 ayda 3,7 milyar lira vergi kaybı yaşayacak. Döviz mevduatındaki stopaj artışı ise 680 milyon liralık gelir sağlayacak. Devletin net kaybı 3 milyar lira düzeyinde olacak. 100 bin lira mevduatı olan vatandaş 3 ayda 500 lira daha az vergi ödeyecek

31.08.2018 - 11:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Döviz kurundaki artışa fren yaptırmak için Türk Lirası mevduatta kaynakta kesilen verginin (stopaj) tüm vadelerde 10 puan düşürülmesi sonucu Maliye 3 aylık yeni düzenleme süresince 3.7 milyar liralık vergiden olacak.

Türk Lirası mevduatın düzenleme yapılan vadeli kısmının toplamı 789 milyar lira düzeyinde. Vadesiz mevduat ile tutar 1,1 trilyon liraya ulaşıyor. Büyük bölümü 1 ile 3 ay vadeli olan mevduata yeni düzenleme kısa süreliğine vergi kaybı sağlayacak, ancak bir yandan da dövizin yükselişine fren olacak.

Mevduatta kaynakta kesilen verginin 6 aylık vadeye kadar olan mevduat hesaplarında yüzde 15'ten yüzde 5'e indirilmesi ile sonucu vergi kaybı 127 milyar lira olan 1 aylık vadeli hesaplarda 633 milyon liralık verginin alınmamasını sağlayacak.

Türk Lirası mevduatın en fazla yoğunlaştığı 3 aylık vadede ise 2,6 milyar liralık vergi kaybı meydana gelecek. Stopajın 3 aylığına sıfırlandığı 1 yıl ve üstü vadeli mevduatta 3 ay boyunca vazgeçilen vergi tutarı 223 milyon lirada kalacak. Toplamda Türk Lirası mevduatta azaltılan vergi oranlarının devlete maliyeti 3 milyar 678 milyon lira olarak karşımıza çıkacak. Tüm hesaplamaların Türk Lirası'na uygulanan ortalama yüzde 20 faiz oranı üzerinden yapıldığını hatırlatalım.

DÖVİZCİYE 680 MİLYON EK VERGİ

Dövize olan talebi azaltmak için döviz mevduat oranlarının artırılması eğer döviz mevduatından beklenen kaçışı sağlamadığı takdirde, yani döviz mevduatları olduğu gibi kalırsa 680 milyon liralık ek vergi geliri sağlayacak.

Türkiye'de döviz mevduatının toplam tutarı 742 milyar liraya denk geliyor. Bunun vadeli mevduatta bulunan kısmı büyük bölümü 3 aylık olmak üzere 581 milyar liranın karşılığı düzeyinde.

Dolar cinsinden 178 milyar dolar olarak Merkez Bankası kayıtlarına geçmiş durumda. İşte bu mevduat üzerinden ortalama yüzde 3.79 faiz alınıyor. Yeni düzenleme ile alınan bu faizin vergisi 6 aya kadar yüzde 20, 1 yıla kadar yüzde 16 ve 1 yılın üstü ise yüzde 13 olarak belirlendi.

DEVLET 3.7 MİLYAR LİRALIK STOPAJDAN VAZGEÇİYOR

  Mevduat tutarı Faiz geliri (Milyar TL) Eski stopaj geliri (milyon TL) Yeni stopaj geliri (milyon TL) Fark (milyon TL)
1 ay vadeli 127 6,3 945 315 633
3 ay vadeli 529 26,45 3.967 1.322 2.645
6 ay vadeli 39,5 1,975 237 59 177
1 yıl ve üstü 44,6 2,23 223   223
Toplam         3.678
100 BİN LİRA MEVDUATI OLAN VATANDAŞ 3 AYDA 500 LİRA AZ VERGİ ÖDEYECEK
  3 aylık kazanç Eski net kazanç Yeni net kazanç Fark  
100 bin TL 5.000 4.250 4750 500  
500 bin TL 15.000 21250 23750 2500  
1 milyon TL 50.000 42500 47500 5000  

TL MEVDUATI OLAN VATANDAŞ KAZANÇLI

Yapılan düzenleme ile Türk Lirası mevduatta duran vatandaş daha az vergi ödeyecek. Peki az ödenecek vergi tutarı nu kadar? 3 milyar liralık stopaj azalmasının tamamı vatandaş ve TL mevduatı olan şirketlerin cebinde kalacak.

100 bin lira mevduatı olan vatandaş 3 ayda şimdiye kadar 3 ayda 750 lira vergi ödeyip cebine net 4 bin 250 lira koyarken önümüzdeki 3 ayda 250 lira vergi ödeyecek ve cebinde net 4 bin 750 lirası kalacak. 500 bin lira mevduatı olan vatandaş için bu tutarı 5 ile 1 milyon lira mevduatı olan içinse 10 ile çarpmamız yeterli.

 

 

 

 

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