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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:49
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        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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        "Türk ve Türkiye Yüzyılı uyanışını şuurla kavrıyoruz. 45 ilimizi kapsayan saha ve siyasi çalışmalarımız gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Önümüze dikilen sanal korkuluklar yıkılacak. Artık felaketlerin şiirleri yazılmasın. Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek zincirden kopmuş hiçbir şeytan herhangi bir kötülük yapamayacaktır. Bakmayalım çatık kaşla birbirimize, başka Türkiye yok, dönmeyelim sırtımızı birbirimize. Bir ve birlikte hilale doğru gidelim emin adımlarımızla.

        Türkiye'nin çevresi sancılı bir bölgedir. Sınırlarımızda karanlık oyunlar var. İsrail Lübnan'a ateşkes önerisi sunduktan kısa süre sonra Beyrut'u havadan vurmuştur. Birkaç gün önce Gazze'ye yağdırılan bombalar yüze yakın masumu öldürmüştür. Siyonist barbarlık katlanarak artıyor. "

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