MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk ve Türkiye Yüzyılı uyanışını şuurla kavrıyoruz. 45 ilimizi kapsayan saha ve siyasi çalışmalarımız gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Önümüze dikilen sanal korkuluklar yıkılacak. Artık felaketlerin şiirleri yazılmasın. Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek zincirden kopmuş hiçbir şeytan herhangi bir kötülük yapamayacaktır. Bakmayalım çatık kaşla birbirimize, başka Türkiye yok, dönmeyelim sırtımızı birbirimize. Bir ve birlikte hilale doğru gidelim emin adımlarımızla.