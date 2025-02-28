Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kişisel haklarına yapılan saldırı nedeniyle Galatasaray'a tazminat davası açtı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz." denildi.

AÇIKLAMA



Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz.… pic.twitter.com/EiTlKP6pje — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 28, 2025

"F.BAHÇE, G.SARAY'IN İDDİALARINI İFTİRA OLARAK DEĞERLENDİRDİ"

Konuyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Esra Köse aktardı. Köse, "Geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun da dava açacağına yönelik haberimizi yapmıştık. Hem Fenerbahçe'nin hem de Jose Mourinho'nun avukatları 2 gündür dava hazırlığı içerisindeydi. Resmi olarak dava açıldığı kamuoyuna duyuruldu. Fenerbahçe cephesi Galatasaray'ın iddialarını iftira olarak değerlendiriyordu. G.Saray cephesi ırkçılık olarak nitelendiriyordu; F.Bahçe cephesi ise ırkçılık, kötü söz veya hakaret değerlendirmiyordu. Bu doğrultuda dava açıldı." dedi.