Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin TL manevi tazminat davası açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 18:14 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        ABONE OL

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kişisel haklarına yapılan saldırı nedeniyle Galatasaray'a tazminat davası açtı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz." denildi.

        "F.BAHÇE, G.SARAY'IN İDDİALARINI İFTİRA OLARAK DEĞERLENDİRDİ"

        Konuyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Esra Köse aktardı. Köse, "Geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun da dava açacağına yönelik haberimizi yapmıştık. Hem Fenerbahçe'nin hem de Jose Mourinho'nun avukatları 2 gündür dava hazırlığı içerisindeydi. Resmi olarak dava açıldığı kamuoyuna duyuruldu. Fenerbahçe cephesi Galatasaray'ın iddialarını iftira olarak değerlendiriyordu. G.Saray cephesi ırkçılık olarak nitelendiriyordu; F.Bahçe cephesi ise ırkçılık, kötü söz veya hakaret değerlendirmiyordu. Bu doğrultuda dava açıldı." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem