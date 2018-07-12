24 Haziran seçimlerinde CHP Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce, Habertürk'te düzenlenen Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan'ın sorularını yanıtlıyor.

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İnce, ''Çatı aday doğru değildir, 2014'de de aynı şeyi savundum. Her parti kendi adayını gösterirse katılım artar'' dedi.

CHP'den yeterince destek aldınız mı sorusuna İnce, ''Sayın Kılıçdaroğlu sürekli aradı, ben kimseye haksızlık etmem, ne gerekiyorsa yaptı ama bazı yerlerde çok can sıkıcı şeyler oldu. Örgüte çok teşekkür ederim çok çalıştılar, bir iki küçük can sıkıcı şey oldu, insanlar o sıcakta CHP üyesi olsun olmasın pek çok insan kampanyaya destek verdi. Sadece 15 milyon bana oy veren değil, güvenlik kuvvetleri de harika şeyler yarattılar. Gençler sosyal medyada harika şeyler yarattılar'' cevabını verdi.

İnsanların çok destek olduğunu belirten İnce, ''Bende altı tane alyans var, zarfı ile saklayacağım, harçlığından gönderen öğrencinin beş lirası var, saklayacağım'' dedi. İnce, ''Bağışlar harcandı, 150 bin kişi bağış yaptı.'' dedi.

İnce, ''Bir mitingde, polisler kıyafetine sakalına takkesine bakarak polislerin marjinal gruptan olduğunu tahmin ederek abana zarar vereceğini düşündüler, oysa bana geldi, 'Sen düzgün bir adamsın, CHP'li bir adaya oy vermek hayal edebileceğim bir şey değildi ama sana oy vereceğim' dedi'' şeklinde konuştu.

''Zafer hazırlık demektir'' diyen İnce, Mustafa Kemal'in Büyük Taarruz hazırlığından örnek verdi. Gediz'de Kütahya'da yenildiğinde geri çekildi hazırlıklarını yaptı'' ifadesini kullandı. İnce ''Bütün bu hazırlıkları yapıp önümüzdeki seçime böyle gitmek'' vurgusu yaptı.

''HATALARIMI BİLİYORUM''

''Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım.'' diyen İnce, ''Erdoğan 32 miting yaptı ben 107 yaptım, yetmez keşke geceleri de yapsaydım, gidemediğim yerler var'' şeklinde konuştu.

SEÇİM GECESİ TARTIŞMALARI

O geceye dair bulunduğu mekan ile ilgili açıklama yapan İnce, ''Yetkili iki milletvekilimiz benimle gezsin şeklinde konuşmuştuk, eşim ve koruma gelecek, sekiz kişilik uçak ve fotoğrafçı geliyor. İki arkadaşım organizasyonu yapıyorlar. Son günlere yakın seçim ikinci tura kalır, ben parti rozetini çıkarmışım, Türk bayrağı takmışım, sonuçları Parti'de izlemem Genel Merkez'e gitmem doğru olmaz, ikinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz, bir oteli ayarladık. Yaşar Tüzün finanse etti kampanyadaki ücretlerden. bu paralar bu işler için toplandı'' dedi.

İnce, ''Ben 17.00'de o otelle YSK arasını ölçmek için gittim, 6 dakika olduğunu gördüm. Orda bir açıklama yaptım. 'Ey YSK üyeleri görevinizi doğru yapın' dedim'' şeklinde konuştu.

''YSK'DA GÖREVLİ CHP TEMSİLCİSİ 'SORUN YOK' DEDİ''

İnsanları neden YSK önüne çağırmadığını ise, '' Kulağıma eğilen arkadaşımız, CHP temsilcisi olarak YSK'de görev yapan arkadaşımızdı, ona 'YSK'nın bugüne kadar aldığı kararlarda bizi rahatsız eden birşey var mı' diye sordum. Ben seçim meydanlarında 'yanlış bir şey yaparsanız 50 bin avukatla oraya geliriz' dedim. O anda da bu arkadaşa sordum, rahatsız eden bir şey var mı' dediğimde 'yok' dedi. YSK'nın, aldığı kararları CHP temsilcisi kabul etmişse ben niye insanları YSK'ya çağırayım'' şeklinde detaylı olarak izah etti.

Ben bu millete asla yalan söylemeyeceğim konusunda söz verdim. Yaşar Tüzün ''Abuk subuk şeyler yazıyorlar, çıkıp bir konuşma mı yapsan dedi, Engin Altay da 'Bekleyelim, YSK açıklasın, konuşmayalım' dedi. Karamollaoğlu'da konuşmamıştı. Ben sosyal medyada bu dedikoduları o anda bilmiyordum. Yorgundum, kampanyanın yorgunluğu vardı, Yaşar Tüzün arkadaşım yapalım dedi, Altay bekleyelim dedi ben Altay'ı dinledim. Birlikte yönettik bu kampanyayı, böyle bir sıkıntı olacağını bilseydim.'' dedi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA MESAJI: MİLLET BENDEN DUYMALIYDI

İnce, ''Orada bir hatam oldu, millet benden duymalıydı, bir gazeteciden değil. Ben gazeteci olsaydım o mesajı 'Erdoğan kazandı dedi' diye iletirdim, bu İsmail'in suçu değil, yorgunluğuma versinler. Türkiye Cumhurbaşkanlığına aday olan kişinin o gece yorulma hakkı yoktur. Yapmam gereken herşeyi de yaptım'' dedi.

''O gece görünemeyecek bir durumda mıydınız'' sorusuna İnce, ''54 yaşında cumhurbaşkanı adayı, eşinin, 8-9 aylık gelininin, kardeşlerinin, avukatların yanında, böyle birşey olabilir mi, ben bu ülkeye yönetmeye talip olmuş biriyim, bunları söyleyenler ahlaksızdır'' dedi.

Seçmen için şizofren hasta insanlar sözünü kime söylediği sorulan İnce, ''Eşi kaçırıldı diyor, eşim yanımda, bunu bilerek uyduran insanlar için söyledim, beni merak edip üzülenler için söylemedim'' dedi.

İnce, ''Biz bu seçime girmişiz, sonucu kabullenmezsek yeniden kaybederiz'' değerlendirmesinde bulundu.

''26 MİLYON'UN OY VERDİĞİ İNSANI KUTLARIM''

CHP tabanında sağduyulu açıklamalarının tepki almasına dair görüşü sorulan İnce, Erdoğan'ı 25 Haziran'da aradığını, kutladığını ifade etti. ''Bizim mahalleden bana niye kutladın diyenler oldu. Bu insanlar 26 milyon o insana oy vermiş. O insanlar birini seçmiş, o insanların seçtiği kişiyi ben kutlarım, o insanlardan bir dahaki seçimde oy isteyeceğiz.'' şeklinde konuştu.

İnce, ''Benim 15 milyon insana borcum var, yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım, ben bitmedi demeden bitmez, başka partiye oy verip Cumhurbaşkanlığında bana oy verenler ver'' şeklinde konuştu.

İnce, "188 bin sandıktan kaç tanesinin tutanağı partinin elinde. Bilgi verilmediği anlamında söylemiyorum. Bunlar dosyalıdır. Bunu ben akataramam, ben veremem, parti verecek o bilgiyi." diye konuştu.

VERİ AKŞI VE AA'DAN TAKİP: HESABI PARTİ VERİR, ADAY VERMEZ

CHP'de sistemin çalışmadığı ve AA ile YSK'dan seçimin takip edildiğine dair iddialara ilişkin İnce, "Burada bir beceriksizlik var burada biz topu cumhurbaşaknına atalım sıyrılalım, ben bunun hesabını yapmayacağım. Hesabı parti verir, cumhurbaşkanı adayı vermez. Onlar verecek tabi ben mi vereceğim. Benim görevim halka kendimi anlatmaktı. Veri akışıyla ilgili başarısızlık var tabi, onu görüyorum ben." dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE YEMEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'koltuk sevdalısı' açıklamalarına dair, "Ben bana söylediğini düşünmüyorum, koltuk meraklısı değilim. Sayın Genel Başkan'ın çevresinde koltuk meraklıları var" dedi.

Kılıçdaroğlu ile bir yemekte yaptıkları buluşmaya ilişkin, "Saat 16.00'da bir gazeteci beni aradı. Henüz bana bir davet gelmemişti. Yerini söylememiştik. Yarım saat sonra beni Genel Başkan aradı. Davet sahibi nasıl isterse ona uyarım. Davet sahibi ne ikram ederse onu yeriz, nereye oturtursa oraya otururuz. Kocaman bir masa idi. O yemekte de uzaktık. Masaya vurmak, uydurma bunlar yalan. Bir özel odaydı, büyük bir masaydı. Fotoğraf çekilmesin diye öyle seçildi sanırım. Bu yemek bir düğün yemeği değildi, siyasi yemekti. Bu yemeğin yeneceğini 81 milyon biliyor. Bu dört kişiden (Kılıçdaroğlu, İnce ve eşleri) başka bu yemekle ilgili kim ne diyorsa yalandır. Bir nezaketsizlik olmadı." dedi.

İnce, ''Sinirler gerilmedi. Asla hiçbir şey olmadı. Bunların hepsi yalan haber. Olmayan şeylerin ben neyini anlatacağım. İçeride 4 kişi var, korumalar dışarıdaydı. 4 kişi yamek yedik. O yemekte sadece çocuklarımızın düğününü konuşmadık, siyasi şeyler konuştuk. Millet orada konuşulanları merak eder bu da hakkıdır. Yemeği ben düzenleseydim, dışarıya çıkalım açıklama yapalım derdim. Takdir bana ait değil davet sahibine ait.'' şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA TEKLİFİ

İnce, ''Yüksek maaşlı bürokrat konumundalar. Dedim ki yeniden bir yapılanma yapmamız lazım. Hepimizin Cumhuriyet Halk Partisi yapmamız lazım. Bir milyon genç üye yapmamız lazım. Söylemimizi, kadrolarımızı, iddialarımızı değiştirmeliyiz. 'Bu iddiaları yapabilmek için sizinle yarışamk istemiyorum ama beni genel başkan yapın, sizi de onursal başkan yapalım. Hemen çalışmaya başlayalım' dedim. 'Genel Başkan'dan her şeye kadar, kadrolarımızı değiştirelim bunu başarabiliriz' dedim. Ayağıma vurduğu yalan.'' şeklinde konuştu.

''YAPISAL SORUNLARIMIZ VAR''

Muharrem ince, ''Ben Kılıçdaroğlu gitsin İnce gelsin demiyorum, bu sorunu çözmez. Yapısal sorunlarımız var. Ben diyorum ki toptan bir yönetim anlayışını değiştirelim. Nasıl oldu da 41 yıl sonra 30 barajını aştık. Muharrem İnce farklı, farklı bir CHP'li demediler mi. Örgütü yok sayan bir anlayış olmamalı. Üyeler söz sahibi olmadan hiçbir şeyi çözemeyiz. Ben Muharrem İnce'nin başarısı buna bakmam ben şuna bakarım; partiyi 8 puan geçtim diye başarı olarak bakmam, Erdoğan geçti beni buna bakarım. Ben Erdoğan'ı geçmeliydim, cumhurbaşkanı ben olmalıydım.'' şeklinde konuştu.

İnce, ''İyi bir hazırlık ile 1 milyon genç üye kaydederek, söylemimizi değiştirerek tüzüğü değiştireceğiz mesela. Demokrasi eksikliği diyoruz, CHP'nin tüzüğü tek adam tüzüğü değil mi. Türkiye'nin Anayasası ne ise CHP'nin de tüzüğü o. İkisi de yetkileri tek elinde toplamıştır. CHP tüzüğünü değiştirmelidir.'' dedi.

''YENİ PARTİ KURMAYACAĞIM''

Gazetecilere şunu söylüyorum benim ağzımdan duyanları esas alın. Yeni parti kurmayacağım, yok öyle bir şey. Benim ağzımdan yeni parti duydunuz mu? Benim böyle derdim yok. CHP kendini yenilemelidir, genel başkanını da , kadrolarını da, tüzüğünü de, programını da yenilemelidir.