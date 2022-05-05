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TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7.25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 artış gösterdi.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105.86 ile ulaştırma, yüzde 89.10 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 77.64 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış ise yüzde 18.71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 26.23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27.73 ile eğitim ve yüzde 35.95 ile sağlık takip etti.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2022:

AYLIK OLARAK GIDA ZİRVEDE

Nisanda aylık olarak en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0.93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1.31 ile sağlık ve yüzde 2.87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise yüzde 13.38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7.43 ile konut, ve yüzde 6.96 ile giyim ve ayakkabı olarak sıralandı.

ZAM ŞAMPİYONU SOĞAN

Ürün bazında bakıldığında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69.3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21.43 ile salatalıkta görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45.27 ile kıvırcık, yüzde 42.26 ile domates, yüzde 41.1 ile patates ücreti izledi.

Nisanda fiyatı bir önceki aya göre en fazla artan ürünler (%):

Kuru Soğan 69,30 Kıvırcık 45,27 Domates 42,26 Patates 41,10 Toz Şeker 36,78 Dolmalık Biber 34,78 Sarımsak 34,57 Kesme Şeker 33,70 Muz 28,32 Doğalgaz Ücreti 27,92 Tavuk Eti 27,00 Cipsler 26,88 Mayonez 24,22 Ayran 22,88 Metro Ücreti 21,72 Reçel 21,04 Taksi Ücreti 20,89 Yoğurt 18,67 Kola 17,65 Ayçiçek Yağı 16,81

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

Nisan ayında enerji gıda, alkollü içecekler ve tütündeki artışların çıkarılmasıyla elde edilen çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 52.37'ye yükseldi. Mart ayında çekirdek enflasyon yüzde 48.4 seviyesindeydi.