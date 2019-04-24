İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 75 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ARA MALLARDA