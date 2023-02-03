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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Ocak ayı enflasyonu açıklandı
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Ocak ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları ocak ayında yıllık yüzde 57.68, aylık olarak ise yüzde 6.65 yükseldi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 53.2 gelmesi yönündeydi. TÜİK enflasyon verisini açıklasa da teknik bir hata nedeniyle 30 dakika boyunca verinin bülteni ve detaylarına ulaşılamadı

Son dakika: Ocak ayı enflasyonu açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre ocakta yıllık enflasyon yüzde 57.68 , aylık enflasyon ise yüzde 6.65 oldu.

Aylık enflasyon böylece 9 ayın zirvesine çıktı. TÜİK enflasyon verisini açıklasa da sitesindeki teknik bir hata nedeniyle 30 dakika boyunca verinin bülteni ve detaylarına ulaşılamadı. TÜİK bunun üzerine veri bültenini 'pdf' olarak basın kuruluşlarıyla paylaştı. Ancak bu bültende de aylık fiyat değişimlerinin 'yıllık' olarak hazırlandığı görüldü.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 53.2, aylık enflasyonun ise yüzde 3.7 gelmesi yönündeydi.

Aralıkta enflasyon yıllık yüzde 64.27, aylık olarak ise yüzde 1.18 olarak açıklanmıştı.

ARTIŞTA SAĞLIK ZİRVEDE

Giyim ve ayakkabıda 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.53 düşüş kaydedildi. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 18.35 ile sağlık oldu.

Benzer şekilde bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24.24 ile giyim ve ayakkabı oldu.Yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup da yüzde 77.22 ile sağlık oldu.

TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş temel başlıklar ve değişim oranları, Ocak 2023:

En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler 70,61
Temel hastane hizmetleri 27,46
Bira 25,17
Taksi ile şehiriçi yolcu taşımacılığı 23,83
Sağlık sigortası 23,42
Diğer kültür hizmetleri 22,12
Dişçilik ücreti 21,75
Dana eti 20,36
Demiryolu ile şehiriçi yolcu taşımacılığı 18,38
İlaçlar 17,96

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