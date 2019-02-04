Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. ocak ayında özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5.93 artışla 13.71 milyar dolar oldu. Genel ticaret sistemine göre ise ocak ayı ihracatı yüzde 6,3 artışla 13.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73'ü aştı.
En fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere olurken, AB'nin ihracat içerisindeki payı yüzde 51,3 oldu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Ocak ayı ihracat rakamlarını düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. İhracat rakamları ilk kez ‘Özel Ticaret Sistemi’nin yanı sıra ‘Genel Ticaret Sistemi'yle hesaplandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekonomi Gazetecileri ile buluşmasında Türkiye'nin de ihracatta Genel Ticaret Sistemi'ne geçeceğini açıkladı. Pekcan "Özel Ticaret Sistemi'yle sınırlarımız içinde üretilen yüzde 100 bütün ürünleri dahil etmiyoruz. Serbest bölgelerde yaptığımız dış ticaret ve antrepo verileri hariç tutuluyor. Oysa bunlar da Türkiye sınırları içerisinde yapılıyor" dedi. Pekcan, toplam dış ticaret verisine bakıldığında genel ile özel ticaret sistemi arasında 1 milyar 240 milyon dolar fark görüldüğünü kaydetti.
Ayrıntılar gelecek...
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