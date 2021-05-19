Oğuz Yılmaz'dan acı haber geldi. "Çekirge" ve "Bas Bas Paraları Leyla'ya" şarkılarıyla tanınan Yılmaz, kalp krizi geçirdi. Sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ünlü şarkıcının vefatı Instagram hesabın üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada "19.05.2021 tarihinde ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun." denildi.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziğe küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarında dikkat çekmiştir.

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve satış rekorları kırmıştır.

1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10’a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994’ te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla’ya Türkiye’de ve Avrupa’da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı.

"Çekirge" ve "Gördün mü?" gibi hit şarkılara imza attı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca, kızı Sude'yle "Uğur Böceğim" şarkısına düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıydı.