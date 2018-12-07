Viyana'da devam eden OPEC toplantısından yaptırımların vurduğu İran için muafiyet konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

Reuters'ın 2 OPEC kaynağına dayandırdığı haberinde, OPEC'in petrol üretimi anlaşması için en büyük engelin İran olmaya devam ettiği vurgulandı.

OPEC tüm petrol üretimi kısma konusunda mutabık kalmış ama üretimi ne kadar kısılacağıyla ilgili net bir veri ortaya koyamamıştı.

Viyana'daki görüşmelerin ardından başını Suudi Arabistan'ın çektiği OPEC'in, Rusya'nın öncü olduğu OPEC dışı üreticilerle görüşmesi bekleniyor

Suudi Enerji Bakanı Khalid al-Falih dün gazetecilere yaptığı açıklamada günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısının yeterli olacağını söylemişti. Al-Falih "Henüz bir anlaşma yok, Rusya hala seçenekleri değerlendiriyor. Anlaşma olsa da olmasa da sonuçlarına hazırız. Tüm ülkeler yükü eşit biçimde paylaşmalı..Petrol fiyat seviyesiyle ilgili ABD ile görüşmedik." demişti.

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