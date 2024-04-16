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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Paket servise KDV ayarı - İş-Yaşam Haberleri

        Lokanta ve kafelerde KDV'ye paket servis ayarı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerde paket servisler için uygulanan KDV oranındaki karışıklığı sona erdirmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 16.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:47
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        Paket servise KDV ayarı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerdeki paket servislerde uygulanan KDV oranına açıklık getirdi.

        Geçen yıl 7 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerde KDV oranı yüzde 8'den 10'a, alkollü içkilerde ise yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkartılmıştı.

        Paket servisle gönderilen yiyecek ve alkolsüz içecekler de yüzde 10 oranına tabi olmasına karşın, bazı lokanta ve kafe işletmelerinin paket servislerde yüzde 1 KDV uyguladıkları tespit edildi.

        Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan tebliğ taslağı ile karışıklığa son verilerek paket servislerdeki KDV uygulamasına açıklık getirilecek. Uygulamanın nasıl olacağı tebliğ taslağında örneklerle anlatıldı.

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        GİB'in açıklamasında, Katma Değer Vergisi ile ilgili 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında yer alan düzenleme kapsamında yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oran uygulamasında yaşanan tereddütleri giderecek açıklamalar yapıldığı vurgulandı. Mevcut durumda uygulanan KDV oranlarında (%1, %10 ve %20) herhangi bir artış yapılmadığı kaydedildi.

        Tebliğ ile ilgili görüş ve öneriler 19 Nisan 2024 tarihine kadar GİB'e iletilebilecek.

        Tebliğe göre, yiyecek ve içecek satılan işletmelerde imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin internet veya telefonla sipariş üzerine adrese teslimi ya da gel al yöntemiyle satışında KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.

        BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından açıklama yayınladı:

        KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz.

        İŞTE TEBLİĞ TASLAĞI

        Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

        KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

        YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

        (SERİ NO:51 )

        MADDE 1- Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı

        Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) 2 nci maddesinde yer alan yetki çerçevesinde, söz konusu

        BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamındaki yiyecek ve içecek sunulan yerlerde

        KDV oran uygulamasına yönelik olarak 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de

        yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.1) bölümünün

        dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. Ayrıca aynı

        bölümün birinci paragrafında yer alan “1/1/2008 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten

        kaldırılmış ve Tebliğin (III/B-2.4) bölümünde yer alan “(%8)” ibareleri “(%10)”, “(%18)”

        ibareleri “(%20)” şeklinde değiştirilmiştir.

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        “Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda

        imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek

        üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanır.

        Örnek 1: (K) Kahvecisi, kendi hazırladığı kahvelerin yanında (T) işletmesinden temin

        ettiği keklerin de satışını yapmaktadır. Self-servis olarak hizmet veren işletmeye gelen müşteri

        sipariş ettiği kahvenin yanında ıslak kek satın almış ve işletmeye ait alanda oturmak yerine

        siparişlerinin paketlenmesini istemiştir. Ayrıca 100 gr Türk kahvesi çektirmiştir. Kafeterya

        ruhsatına sahip olan (K)’nın yaptığı bu satışların tamamında %10 oranında KDV

        hesaplanacaktır.

        Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gelal gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlar da aynı mahiyettedir.

        Örnek 2: (A) Pastanesi, telefonla verilen sipariş üzerine imalathanesinde 8 kişilik

        doğum günü pastası hazırlamıştır. Müşteri pastanın ev adresine gönderilmesi yerine iş çıkışı

        pastaneye gelerek pastayı alacağını bildirmiştir. İş çıkışında sipariş pastanın yanında 1 kg kuru

        pasta ve 2 şişe limonata satın almıştır. Pastane işletme ruhsatına sahip (A)’nın sipariş suretiyle

        hazırladığı pasta ve yanındaki gıda satışlarında %10 oranında KDV hesaplanacaktır.

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        Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde

        müşterilerine masa, oturma yeri, tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek

        hizmetleri sunanların bu yerlerde yaptıkları satışlar da 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı

        listenin 24 üncü sırası kapsamındadır.

        Örnek 3: Sahilde faaliyet gösteren (B) Büfe İşletmesi, yiyecek ve içecek hizmetlerine

        yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde büfesinin önüne yerleştirdiği masa

        ve taburelerde oturan müşterileri ile sahilde bulunan şezlonglarda denize girenlere tost, çay ve

        meşrubat satışı yapmaktadır. (B) Büfe İşletmesi, fiilen yiyecek ve içecek hizmetleri

        sunduğundan büfede hazırladığı tost ve çayın yanında dışarıdan hazır temin ettiği gıda

        maddelerinin satışında %10 oranında KDV hesaplayacaktır.”

        MADDE 2- Bu Tebliğ yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

        MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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