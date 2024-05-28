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        Haberler Dünya Son dakika: Papua Yeni Gine'deki heyelanda toprak altında kalanların sayısı 2 bini geçti

        Papua Yeni Gine'deki heyelanda toprak altında kalanların sayısı 2 bini geçti

        Papua Yeni Gine hükümeti, 24 Mayıs'ta meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 08:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 08:51
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        Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Ginede hükümet, 24 Mayıstaki heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu.

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        Papua Yeni Gine hükümeti, Enga ilindeki dağlık Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulundu.

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        Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.

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        Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.

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        Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) dün yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

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        PAPUA YENİ GİNE’DEKİ TOPRAK KAYMASI

        Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Ginenin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayısta toprak kayması meydana gelmişti.

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        Sosyal medyada paylaşılan videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görülüyor.

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