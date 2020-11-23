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HaberlerGündemSon dakika! "PES" DEDİRTEN OLAY! AVM’de yere oturarak yemek yediler! - Haberler
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AVM’de yere oturarak yemek yediler!

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında restoranlarda paket servis uygulamasının başlamasının ardından sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, alışveriş merkezine gelen vatandaşların yerlere oturarak yemek yediği görüldü. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu

Son dakika!
Burası bir AVM! Ölüm böyle geliyor!
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İHA

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgede, Türkiye genelinde restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerinde 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis ya da gel al hizmeti verileceğini kaydedildi. Alışveriş merkezlerindeki (AVM),yeme-içme yerlerinin de dahil olduğu kısıtlama cuma günü itibariyle başladı.

VATANDAŞ ÖNLEMLERE UYMADI

İHA'da yer alan habere göre cuma günü başlayan uygulamaya karşın bazı AVM’lerde alınan önlemlere uymadığı gözlendi. İzmir'de bir AVM’de, vatandaşların kurallara uymadığı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

NE SOSYAL MESAFE NE HİJYEN

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların AVM’nin yemek katında koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve yerlerde oturarak yemek yediği görüldü. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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