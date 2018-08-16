Fenerbahçe'de Salih Uçan ile yollar ayrılıyor... Islam Slimani'nin imza töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Salih Uçan için Serie A ekiplerinden Empoli ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Transferin kısa süre içinde borsaya bildirilmesi bekleniyor.

Comolli, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Salih Uçan kiralık olarak gidiyor, satın alma opsiyonu var. Herhangi bir oyuncuyu satmak zorunda değiliz. Finansal fair-play'e uygun transfer yapıyoruz. Hala arayışlara devam ediyoruz. Oyuncu satmadan nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ozan'ı göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Çok genç, milli bir futbolcu. Onu satmak için bir sebep yok şu an.

3. KEZ KİRALANDI

2012/2013 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Salih Uçan, 2014/2015 ve 2015/2016 sezonlarını kiralık olarak Serie A takımlarından Roma'da geçirdi. İtalyan ekibi Salih'in satın alma opsiyonunu kullanmayınca oyuncu Fenerbahçe'ye döndü. Geçtiğimiz sezon da İsviçre'den Sion'a kiralanan Salih Uçan, 3. kez kiralık olarak sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor.

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